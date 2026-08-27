Valoran en NY Manuel Cruz entregara útiles escolares, tabletas y computadoras a 800 niños en Los Girasoles

NUEVA YORK.- Más de un centenar de dominicanos residentes en esta ciudad, procedentes del sector Los Girasoles y otras comunidades aledañas de Santo Domingo, valoraron que el abogado y comunicador Manuel Cruz entregara útiles escolares, tabletas y computadoras a 800 niños, hijos de familias de escasos recursos, antes del inicio del año escolar.

En un documento de prensa, sostienen que es digno de reconocimiento el aporte realizado por Cruz, consistente en la entrega de tabletas y computadoras, además de mochilas, cuadernos, lápices de colores y de grafito, crayones, gomas de borrar, sacapuntas, marcadores y otros útiles escolares.

Asimismo, que pusiera a los asistentes a disfrutar de un ambiente festivo con la presentación del Show Fantasy, payasos, personajes animados, palomitas de maíz y algodón de azúcar.

Las donaciones también beneficiaron a residentes de sectores como Ensanche Luperón, La Hondonada, Los Girasoles Primero y Tercero, entre otras comunidades.

Precisan, que el geopolitólogo y catedrático universitario anunció, además, que en los próximos días se dará el primer picazo para la construcción del techado de la Cancha Comunitaria Orlando Martínez.

Explicó que la obra será posible gracias a las gestiones que ha realizado ante la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, con el propósito de hacer realidad un proyecto esperado por más de 32 años.

Durante el encuentro, el también presidente del Centro de Pensamiento Estratégico Dominicano (CEPED), desde donde impulsa la formación académica, destacó que lleva alrededor de 22 años realizando, de manera ininterrumpida, jornadas de ayuda en el país.

Cruz ha reafirmóado su compromiso con la educación y exhortó a los jóvenes a replicar estas acciones en el futuro, ayudando a otras personas como una forma de retribuir lo que hoy reciben.

«Nada de esto es gratis. Deben comprometerse a que, cuando sean adultos, también ayudarán a alguien más», expresó Cruz, un mensajeuy significativo indican los dominicanos.

Asismismo que, mientras tenga fuerzas para seguir trabajando, continuará velando por el bienestar de Los Girasoles y siendo su vocero para que las condiciones de la comunidad sigan mejorando, sobre todo en materia de educación y deporte para la juventud, medidas que beneficiaran a nuestros familiares, amigos y relacionado, sostienen en el documento.

El comunicador concluyó agradeciendo a todos los voluntarios, entre ellos miembros de la Defensa Civil y servidores comunitarios, que colaboraron en la organización de la actividad y le acompañaron durante la entrega.

El evento se llevó a cabo en la Cancha Comunitaria Orlando Martínez e inició con las palabras de bendición del pastor Adolfo Mateo.

Entre los firmantes figuran Clemente Adames, Julián Toribio, Ana M. Tejada, Isidro de los Santos, Claudio Madera, Hugo Rivera, Altagracia Contreras, Josefina de Sierra, Julio Almarante, Kelvin H. Torres, Elvyra Gómez, Stalin Linares, Frank López, Melton Bergés, Francisco Mejía Suárez, Modesto de Jesús, José Cepeda, Juan de Dios Isidor y Carmen de Rivas, entre otros.

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