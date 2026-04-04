Organizaciones proponen medidas para proteger economía

Santo Domingo, RD. – Diversas organizaciones sindicales, populares, estudiantiles y profesionales manifestaron su preocupación ante los efectos que podría generar en la economía dominicana la actual crisis internacional vinculada al conflicto en el Medio Oriente.

Señalan que esta situación podría traducirse en un aumento de la inflación, alza en los combustibles y una mayor presión sobre el poder adquisitivo de la clase trabajadora.

Juan Núñez Batista, vocero de las organizaciones, consideró que las medidas anunciadas por el gobierno resultan insuficientes, al carecer de un enfoque que priorice la protección de las grandes mayorías. En ese sentido, planteó un conjunto de propuestas orientadas a garantizar estabilidad económica con justicia social.

Entre ellas, destacan:

La implementación inmediata de un mecanismo de indexación salarial que permita ajustar los ingresos conforme a la inflación, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo y dinamizar el consumo interno.

La revisión de las exenciones fiscales otorgadas a sectores de alta rentabilidad, como el turismo y las zonas francas, entendiendo que una racionalización de estos incentivos permitiría ampliar el espacio fiscal sin afectar a los sectores más vulnerables.

Renegociación del contrato con la empresa minera Barrick Gold, con miras a asegurar una mayor participación del Estado dominicano en los beneficios derivados de la explotación de los recursos naturales

Como medida de alivio inmediato, sugirieron la reducción temporal del ITBIS en productos de primera necesidad, con el fin de mitigar el impacto de la inflación en los hogares dominicanos.

De igual forma, plantearon la necesidad de racionalizar el gasto público, reduciendo partidas consideradas superfluas como la publicidad gubernamental y redirigiendo esos recursos hacia programas sociales y sectores productivos estratégicos.

Enfatizaron que el contexto actual exige decisiones orientadas al bienestar colectivo, señalando que la crisis internacional no debe convertirse en una carga adicional para los trabajadores, sino en una oportunidad para reorientar la política económica hacia un modelo más justo, sostenible y soberano.

Asimismo, hicieron un llamado a la unidad de acción de todo el movimiento social y popular para la defensa de los intereses del pueblo, al tiempo que invitaron a la ciudadanía a participar en la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores este primero de mayo.

La declaración fue suscrita por Juan Núñez de la (Unión de Clasista de Trabajadores (UCT), Menegildo de la Rosa de la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte (CMJPD), Wagner Gomera Aquino del Frente Universitario Renovador (FUR), Jhon Martínez y Oscarina Martínez de Juventud Caribe (JC)

Además, Ramón Nolasco Martínez de la Corriente Sindical Juan Pablo Duarte-UASD (CSJPD), Manuel María Mercedes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Estalin Quezada (FEFLAS), Luz Eneida Mejía del Movimiento de Mujeres Trabajadoras (MMT), y la Asociación Nacional de Enfermería (ASONAEN).

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