- Publicidad -
Sindicatos

Ministerio de Justicia dialoga con representantes de sindicatos

PERIODICO PRIMICIAS15 de septiembre de 2026
2 2 minutos de lectura

El diálogo con los sindicatos se centró en la protección de los derechos laborales, como parte fundamental de los derechos económicos, sociales y culturales y de la garantía de los derechos humanos.

Santo Domingo, RD. – El Ministerio de Justicia desarrolló un diálogo con representantes de organizaciones sindicales y de trabajadores, como parte del proceso de consulta para la construcción y validación del Reglamento del Sistema Nacional de Derechos Humanos. 

En el encuentro participaron representantes de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, de la Construcción y Afines (FENAMUTRA), la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) y la Asociación Dominicana de Profesionales del Trabajo Social (ADOTRASOP), organizaciones que agrupan a más de 100 sindicatos de trabajadores.

El diálogo se desarrolló en el marco de la iniciativa “Construyamos el Sistema Nacional de Derechos Humanos”, reconociendo que los derechos laborales constituyen una dimensión fundamental de los derechos económicos, sociales y culturales y que su garantía forma parte integral de la protección de los derechos humanos.

Durante la jornada, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, destacó la importancia de incorporar la perspectiva de los trabajadores al proceso de construcción del Sistema Nacional de Derechos Humanos y de fortalecer los mecanismos de participación de los actores sociales en las políticas públicas relacionadas con la garantía de derechos.

El viceministro de Derechos Humanos, Noel Sued Canahuate, presentó los principales elementos que conforman el Sistema Nacional de Derechos Humanos y el enfoque del Ministerio de Justicia para fortalecer la coordinación institucional en esta materia.

Por su parte, Mildred Samboy, directora del Sistema Nacional de Derechos Humanos, presentó la propuesta de reglamento, exponiendo los mecanismos y disposiciones que servirán de base para la organización y funcionamiento del Sistema.

A partir de estas presentaciones, los representantes de las organizaciones sindicales formularon observaciones, preguntas y propuestas sobre el borrador del reglamento, aportando desde sus experiencias en la defensa y promoción de los derechos de los trabajadores.

Uno de los principales temas abordados fue la necesidad de fortalecer los mecanismos mediante los cuales las situaciones de vulneración de derechos en el ámbito laboral puedan ser identificadas y consideradas en el seguimiento de las políticas públicas de derechos humanos.

El encuentro también permitió reflexionar sobre los desafíos que persisten en materia de derechos económicos, sociales y culturales, así como sobre el papel que pueden desempeñar las organizaciones sindicales en la promoción, protección y seguimiento de estos derechos desde los espacios de trabajo y sus respectivos territorios.

Visited 2 times, 1 visit(s) today
- Publicidad -
PERIODICO PRIMICIAS15 de septiembre de 2026
2 2 minutos de lectura

Publicaciones relacionadas

Mario Díaz afirma sector transporte evaluará impacto de la reforma fiscal

13 de junio de 2026

Organizaciones proponen medidas para proteger economía

4 de abril de 2026

Jacobo Ramos valora como “positivo y con rostro humano” discurso de rendición de cuentas del presidente Abinader

1 de marzo de 2026

Dirigente sindical del transporte respalda discurso del presidente Luis Abinader ader

1 de marzo de 2026

Deja una respuesta

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!