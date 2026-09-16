Ministerio de Justicia dialoga con representantes de sindicatos

El diálogo con los sindicatos se centró en la protección de los derechos laborales, como parte fundamental de los derechos económicos, sociales y culturales y de la garantía de los derechos humanos.

Santo Domingo, RD. – El Ministerio de Justicia desarrolló un diálogo con representantes de organizaciones sindicales y de trabajadores, como parte del proceso de consulta para la construcción y validación del Reglamento del Sistema Nacional de Derechos Humanos.

En el encuentro participaron representantes de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, de la Construcción y Afines (FENAMUTRA), la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) y la Asociación Dominicana de Profesionales del Trabajo Social (ADOTRASOP), organizaciones que agrupan a más de 100 sindicatos de trabajadores.

El diálogo se desarrolló en el marco de la iniciativa “Construyamos el Sistema Nacional de Derechos Humanos”, reconociendo que los derechos laborales constituyen una dimensión fundamental de los derechos económicos, sociales y culturales y que su garantía forma parte integral de la protección de los derechos humanos.

Durante la jornada, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, destacó la importancia de incorporar la perspectiva de los trabajadores al proceso de construcción del Sistema Nacional de Derechos Humanos y de fortalecer los mecanismos de participación de los actores sociales en las políticas públicas relacionadas con la garantía de derechos.

El viceministro de Derechos Humanos, Noel Sued Canahuate, presentó los principales elementos que conforman el Sistema Nacional de Derechos Humanos y el enfoque del Ministerio de Justicia para fortalecer la coordinación institucional en esta materia.

Por su parte, Mildred Samboy, directora del Sistema Nacional de Derechos Humanos, presentó la propuesta de reglamento, exponiendo los mecanismos y disposiciones que servirán de base para la organización y funcionamiento del Sistema.

A partir de estas presentaciones, los representantes de las organizaciones sindicales formularon observaciones, preguntas y propuestas sobre el borrador del reglamento, aportando desde sus experiencias en la defensa y promoción de los derechos de los trabajadores.

Uno de los principales temas abordados fue la necesidad de fortalecer los mecanismos mediante los cuales las situaciones de vulneración de derechos en el ámbito laboral puedan ser identificadas y consideradas en el seguimiento de las políticas públicas de derechos humanos.

El encuentro también permitió reflexionar sobre los desafíos que persisten en materia de derechos económicos, sociales y culturales, así como sobre el papel que pueden desempeñar las organizaciones sindicales en la promoción, protección y seguimiento de estos derechos desde los espacios de trabajo y sus respectivos territorios.

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