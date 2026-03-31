MAP y PNUD analizan panorama de la inteligencia artificial en República Dominicana

Santo Domingo. – El Ministerio de Administración Pública (MAP), con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), realizó una misión técnica para llevar a cabo el Análisis del Panorama de la Inteligencia Artificial (AILA) en la República Dominicana, un proceso que busca analizar el estado actual del ecosistema de la Inteligencia Artificial en el país y su nivel de preparación para aprovechar esta tecnología en el desarrollo y modernización del Estado.

La AILA es una metodología desarrollada por el PNUD que permite diagnosticar el grado de preparación de un país para aprovechar la inteligencia artificial en pos del desarrollo humano.

El proceso AILA se estructura en torno a tres pilares estratégicos: el desarrollo del ecosistema de inteligencia artificial (talento, infraestructura, datos), la capacidad del Gobierno para usar IA en la prestación de servicios, y los marcos de regulación y ética que aseguren su uso responsable. Esta evaluación complementa la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) previamente desarrollada por el país con apoyo de la UNESCO, proporcionando un diagnóstico operacional que orientará su implementación en los próximos años.

El viceministro de Innovación y Tecnología del MAP, Armando Manzueta, destacó que este proceso contribuye a impulsar la transformación digital del Estado. “La inteligencia artificial representa una oportunidad para fortalecer la eficiencia del sector público y mejorar la calidad de los servicios que ofrecemos a la ciudadanía. Este análisis nos permitirá identificar las capacidades que debemos fortalecer para avanzar hacia una administración pública más innovadora y orientada a resultados”, expresó.

La representante residente adjunta del PNUD en la República Dominicana, Sanja Bojanic, explicó que el organismo acompaña a los países en la comprensión del impacto de estas tecnologías en el desarrollo humano. “El AILA ofrece a los países un proceso estructurado para analizar su preparación en materia de inteligencia artificial y diseñar acciones para un desarrollo inclusivo y responsable, con beneficios medibles para las personas y las comunidades.

El PNUD acompaña este proceso junto al Ministerio de Administración Pública, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación, y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones.

“Lo hacemos convencidos de que reunir a gobiernos, sector privado, sociedad civil y academia es la única base para una acción colectiva hacia una inteligencia artificial centrada en las personas. Una inteligencia artificial que sea inclusiva por diseño, responsable por convicción y sostenible en el tiempo”, señaló Bojanic.

Como parte de la misión, se desarrolló una agenda de trabajo que incluyó sesiones de apertura, presentaciones técnicas y espacios de diálogo con múltiples actores del ecosistema digital. Entre las actividades se destacaron la presentación de la visión hacia una administración pública digital centrada en la ciudadanía, la revisión de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y discusiones sobre el desarrollo humano en la era de la inteligencia artificial.

Asimismo, se realizaron talleres técnicos para analizar resultados preliminares de la evaluación, contrastarlos con evidencia y experiencias de los participantes, e identificar prioridades estratégicas para fortalecer el uso de la inteligencia artificial en el país.

Los resultados de este análisis servirán como base para la elaboración de un informe país que incluirá hallazgos, prioridades estratégicas e iniciativas concretas para orientar el desarrollo y la implementación responsable de la inteligencia artificial en la República Dominicana en los próximos años.

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