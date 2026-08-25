ADOCCO exige investigar denuncia sobre mercancías declaradas en tránsito hacia Haití y comercializadas en República Dominicana

Santo Domingo, D. N.. – La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, expresó su preocupación ante las denuncias sobre mercancías declaradas con destino hacia la República de Haití que no completan su salida del territorio nacional y terminan siendo comercializadas en el mercado dominicano sin el correspondiente pago de las obligaciones tributarias.

ADOCCO considera que la gravedad de las informaciones divulgadas amerita una investigación inmediata, exhaustiva y coordinada por parte de la Dirección General de Aduanas (DGA), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el Ministerio Público y los demás organismos competentes.

Las informaciones señalan que comerciantes y exportadores han comprobado que determinadas mercancías que llegan declaradas con destino hacia Haití son descargadas en naves y almacenes tanto en Santo Domingo, como en las inmediaciones de la frontera dominico-haitiana y comercializadas en territorio dominicano sin completar el proceso correspondiente.

Para ADOCCO, estas prácticas recurrentes, no solo constituyen irregularidades administrativas, si no hechos con implicaciones tributarias, aduaneras y penales, cuya magnitud económica debe ser determinada por las autoridades mediante una auditoría integral de las operaciones involucradas.

ADOCCO pide reconstruir la ruta de las mercancías

La organización entiende indispensable establecer un mecanismo de trazabilidad que permita determinar, operación por operación, cuáles mercancías fueron declaradas para exportación o tránsito hacia Haití, cuáles efectivamente cruzaron la frontera y cuáles eventualmente permanecieron o retornaron al mercado dominicano.

Las exportaciones hacia Haití tienen un tratamiento fiscal específico. La orientación oficial de la DGII establece que deben sustentarse mediante comprobantes para exportaciones, aplicarse una tasa de 0 % de ITBIS y conservarse la Declaración Única Aduanera (DUA) como soporte de la exportación.

Por esa razón, ADOCCO considera que el destino efectivo de la mercancía es un elemento fundamental para determinar la legitimidad del tratamiento fiscal recibido.

La organización recordó, además, que este tipo de riesgo no constituye un fenómeno desconocido para las autoridades tributarias dominicanas. Documentación institucional de la DGII ha reconocido antecedentes de operaciones con destino a Haití que no llegaban a concretarse y cuyos productos terminaban comercializándose en el mercado nacional sin el correspondiente pago de impuestos internos, situación que motivó mecanismos conjuntos de control entre DGII y Aduanas.

Perjuicio millonario debe ser cuantificado

ADOCCO entiende que las autoridades deben establecer la magnitud económica real de las operaciones denunciadas y determinar cuánto habría dejado de percibir el Estado dominicano en caso de comprobarse la evasión.

La organización advierte que cualquier esquema mediante el cual mercancías reciban un tratamiento fiscal correspondiente a operaciones destinadas al exterior, pero finalmente sean introducidas al mercado interno sin satisfacer los tributos aplicables, produciría una doble afectación: perjudica las recaudaciones del Estado y genera competencia desleal frente a comerciantes y empresas que cumplen regularmente sus obligaciones fiscales.

La propia DGII establece que declarar datos falsos u omitir circunstancias que influyan gravemente en la determinación de las obligaciones tributarias puede constituir defraudación tributaria. El régimen vigente contempla, dependiendo de la infracción comprobada, multas, comiso y otras consecuencias, además de posibles penas privativas de libertad.

Investigar también posibles niveles de complicidad

ADOCCO considera que la investigación no debe limitarse a determinar quiénes son los propietarios, exportadores o comercializadores de las mercancías.

Debe establecerse también cómo se desarrollaron las operaciones, qué controles fueron aplicados, quién certificó cada etapa del proceso y si existió participación, tolerancia, omisión deliberada o complicidad de funcionarios públicos o particulares que hubiese permitido la eventual desviación de mercancías hacia el mercado nacional.

La organización entiende que las autoridades cuentan actualmente con herramientas tecnológicas suficientes para realizar cruces entre declaraciones aduaneras, comprobantes fiscales, manifiestos de carga, empresas exportadoras, transportistas, mercancías despachadas y registros de salida por los puntos fronterizos.

ADOCCO reclama auditoría especial

ADOCCO propone realizar una auditoría especial de las operaciones declaradas con destino hacia Haití durante un período suficientemente representativo, priorizando mercancías de alto valor fiscal y operaciones realizadas de manera recurrente.

La auditoría debería permitir establecer:

Volumen y valor de las mercancías declaradas.

Impuestos dejados de percibir, si los hubiere.

Empresas y personas participantes en las operaciones.

Evidencia efectiva de salida del territorio dominicano.

Trazabilidad desde el origen hasta el cruce fronterizo.

Eventuales beneficiarios económicos.

Participación u omisión de funcionarios.

Posibles patrones repetitivos que permitan determinar si se trata de hechos aislados o de un esquema organizado.

ADOCCO entiende que no basta con investigar determinados cargamentos. Si existen indicios razonables de una práctica reiterada, debe reconstruirse retrospectivamente el comportamiento de las operaciones para determinar su verdadera dimensión económica.

“Si mercancías que reciben tratamiento fiscal por estar destinadas a Haití terminan siendo comercializadas en República Dominicana sin pagar los impuestos correspondientes, el Estado y los contribuyentes cumplidores estarían siendo perjudicados. Corresponde a las autoridades determinar si estamos ante hechos aislados o frente a un mecanismo sistemático de defraudación fiscal.”

Finalmente, ADOCCO reiteró que la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal requiere trazabilidad, intercambio de información entre instituciones y consecuencias efectivas cuando se compruebe la violación de la ley.

La organización anunció que dará seguimiento a las investigaciones y actuaciones que realicen las autoridades competentes sobre las denuncias divulgadas, para proceder judicialmente contra los responsables.

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