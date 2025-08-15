Luis “El Gallo” rechaza declaraciones de Comité Interamericano de Derechos Humanos; pide seguir deportaciones

El presidente de la Unión Demócrata Cristiana –UDC-, Luis Acosta Moreta, Luis “El Gallo”, consideró lesivo a los mejores intereses nacionales y de puro corte injerencista, los pronunciamientos del Comité Interamericano de los Derechos Humanos, cuando analiza la migración haitiana.

Apuntó que la República Dominicana como país soberano e independiente tiene el derecho y la obligación de establecer cuáles son las condiciones mediante las cuales los indocumentados pueden permanecer en el territorio nacional.

Dijo que es una grosera mentira de esta dependencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) cuando habla de malos tratos, discriminación racial y atropellos a los haitianos al ser detenidos y deportados.

Añadió que a los haitianos ilegales se les apresa respetando sus derechos humanos, y se le deporta de acuerdo con las leyes dominicanas.

Miles de haitianos indocumentados viven ilegales en el país y en más de una ocasión organismos como el Comité Interamericano de los Derechos Humanos han abogado para que, en abierto violación de las leyes dominicanas, se les permita permanecer en el país.

Consideró que la Dirección General de Migración está realizando una tarea ejemplar, en el proceso de las deportaciones, con detenciones que se llevan a cabo en todo el territorio nacional.

Esa campaña de deportaciones tiene que mantenerse en todo el país, porque hay que establecer límites en la migración de indocumentados.

Lamentó que organismos internacionales en vez de buscar la paz y la solidaridad, tengan intenciones ocultas cuando analizan la situación de los migrantes ilegales haitianos en República Dominicana.

También recordó al Comité Interamericano de los Derechos Humanos y a la Organización de Estados Americanos que por disposición constitucional no son dominicanos los hijos de indocumentados nacidos en el país, sino haitianos que también están dentro de la ilegalidad.