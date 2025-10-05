Luis “El Gallo” dice no se negocia derecho de RD a deportar indocumentados, cuando llegue a Haití fuerza interventora

El presidente de la Unión Demócrata Cristiana –UDC-, Luis Acosta Moreta, Luis “El Gallo”, considero hoy que la política de deportación de indocumentados no es negociable para los dominicanos, cuando entre en acción la Fuerza para Eliminar Pandillas en Haití.

Apuntó que bajo ninguna circunstancia los indocumentados pueden permanecer en el país, y respetando sus derechos humanos, tienen inmediatamente que ser deportados a Haití.

La acción de repatriar a los indocumentados no puede ser detenida cuando llegue a Haití la Fuerza para Eliminar las Pandillas, porque ese será un problema interno que se tendrá que resolver en el vecino país.

Añadió que la solidaridad dominicana con los haitianos no puede llegar a que se permita a la libre a los indocumentados en el territorio nacional, por lo que se tiene que continuar con las deportaciones.

Destacó que gracias a la intervención del presidente Luis Abinader se consiguió que en el Consejo de Seguridad se aprobara, sin el veto, la resolución mediante la cual se crea una fuerza militar para intervenir en Haití.

Recordó que para evitar el veto de China y Rusia jugó un papel estelar la correspondencia que el presidente Abinader dirigió a los presidentes Xi Jimping y a Vlademir Putín.

Ese fue un claro gesto de solidaridad, y de acciones de un presidente que piensa en la concertación, en la integración y el respeto a la institucionalidad.

Ya de la reunión de Abinader con los expresidentes se dio una firme demostración de que el mandatario busca la unidad, para hacer frente a uno de nuestros permanentes dolores de cabeza, que es la migración de indocumentados haitianos.

Añadió que de la reunión de Abinader con Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía surgió un documento de trabajo, que el gobierno irá implementando oportunamente, para hacer frente a las irregularidades migratorias.

Adujo que la hora es de luchar por el bienestar nacional, fortaleciendo la dominicanidad y hacer valer nuestro derecho territorial.

Afirmó que siempre se debe actuar pensando en el mejor futuro para el país y en la integración de todos los dominicanos a un lenguaje de paz, concertación y unidad.