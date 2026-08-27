Lotería Nacional hace entrega de RD$10 millones al ganador del segundo premio mayor del Extraordinario de los Padres 2026

Santo Domingo. – La Lotería Nacional realizó la entrega de RD$10 millones de pesos al señor Hilso Bienvenido Ortiz Díaz, ganador del segundo premio mayor del sorteo «Extraordinario de los Padres 2026», celebrado el pasado domingo 26 de julio.

Ortiz Díaz resultó agraciado con el segundo premio mayor mediante el boleto núm. 0661933, correspondiente a la combinación ganadora y la terminación del último número igual a la del primer premio.

Durante el acto de entrega, el ganador expresó su alegría y sorpresa al confirmar que había resultado favorecido en el sorteo.

«Me siento muy feliz al ganar este premio. Aún estoy nervioso; no puedo describir lo que sentí al estar viendo el sorteo con mi boleto en mano y ver que había ganado. En mi casa no lo creían», expresó Ortíz Díaz.

El ganador, residente en Baní, explicó que adquirió el boleto con uno de los promotores de la Lotería Nacional y exhortó a los ciudadanos a participar en los sorteos de la institución.

Con esta entrega, la Lotería Nacional reafirma su compromiso con los jugadores y con la transparencia de sus sorteos, garantizando el cumplimiento de los procesos establecidos para la entrega de los premios correspondientes a los boletos ganadores.

Los billetes de la Lotería Nacional están disponibles en formatos físico y electrónico, a través de bancas independientes, billeteros y puntos de venta autorizados en todo el país, mientras que los sorteos se realizan los domingos a las 6:00 de la tarde y son transmitidos por RTVD, canal 4, así como a través de las plataformas digitales oficiales de la institución.

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