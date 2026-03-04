Los electrodomésticos con eficiencia energética convienen a tu bolsillo

SD, RD – 4 de marzo de 2026- , Aunque muchas compras se definen por el precio o el tamaño del equipo, el consumo anual de energía (kWh/año) puede marcar una diferencia significativa en el gasto acumulado a largo plazo. Un análisis comparativo entre dos refrigeradoras de características similares revela el impacto. El equipo A tiene una capacidad de 417 litros, deshielo automático y su consumo estimado es de 424 kWh/año. El equipo B tiene una capacidad de 387 litros, sistema automático ajustable y su consumo estimado es de 355 kWh/año.

La diferencia de precio entre ambos modelos es de apenas $10: la refrigeradora A es más barata pero consume más electricidad. En contraste, el ahorro energético de la refrigeradora B puede alcanzar hasta 70 kWh por año, lo que equivale entre $10 y $15 menos en la factura eléctrica anual. Si proyectamos el impacto a 10 años, esta diferencia puede superar los $100. No hay dudas: elegir electrodomésticos eficientes no solo beneficia al medio ambiente, sino también al bolsillo.

IA: aliada del ahorro energético

Un elemento fundamental en todos los equipos electrónicos es que exhiben una etiqueta de eficiencia energética, ya que el fabricante tiene la obligación de estamparlas en un lugar visible, cumpliendo con normativas técnicas regionales. Este distintivo no es un simple requisito formal: es una herramienta clave para que los consumidores puedan tomar decisiones informadas antes de comprar un electrodoméstico en particular. En estas etiquetas se detallan datos esenciales como el consumo anual estimado en kilovatios hora (kWh/año), la capacidad en litros, el sistema de deshielo y el porcentaje de ahorro frente al límite regulatorio establecido para cada categoría.

Esta información permite evaluar la compra no solo considerando el monto de la inversión al adquirir el equipo, sino también factores importantes: la demanda de energía eléctrica, a mediano o largo plazo, su reflejo en la facturación regular y, muy importante, el impacto del pago de este servicio en la economía familiar.

Un análisis responsable puede conducir a un ahorro inmediato y a evitar un mayor gasto sostenido durante años. Insistimos: ahorrar dinero al adquirir un electrodoméstico más barato podría traducirse en un incremento progresivo en el consumo eléctrico y, por ende, un desembolso evitable y hasta injustificable.

“Los consumidores buscan equipos duraderos y eficientes. Por eso es fundamental que, al momento de elegir uno nuevo, además del precio, evalúen el consumo energético y su impacto en el hogar. Hoy nuestros equipos integran herramientas de inteligencia artificial que permiten optimizar el uso de energía, adaptándose a los hábitos del usuario. No hay que conformarse con adquirir un equipo nuevo, de funciones avanzadas y con un look estilizado. El consumidor deber aspirar a que ese equipo también contribuya a disfrutar de un hogar con tecnologías ecoamigables y que favorezcan la economía familiar”, dijo Nicole Alba, gerente de Marketing de la División de Electrodomésticos de Samsung.

Según Alba, la combinación entre información clara en las etiquetas y tecnologías inteligentes aplicadas al consumo energético refuerza una cultura de compra consciente, donde el ahorro no se mide únicamente en el valor de la factura, sino en la eficiencia sostenida a largo plazo.

Ejemplos concretos de esta innovación son el aire acondicionado Samsung WindFree™, que incorpora sensores inteligentes y algoritmos de IA para optimizar automáticamente el funcionamiento, manteniendo una temperatura confortable con un consumo energético reducido al eliminar las ráfagas directas de aire y ajustar su operación según la ocupación del espacio. Asimismo, la Bespoke AI Laundry Combo, una solución todo en uno para lavado y secado, utiliza inteligencia artificial para detectar el tipo y la cantidad de carga, dosificar agua y detergente de manera precisa y regular los ciclos de lavado y secado, logrando un uso más eficiente de la energía. Estos desarrollos reflejan cómo la tecnología puede convertirse en una aliada estratégica para reducir el impacto ambiental y generar ahorros sostenidos en el hogar.

Comprar o invertir

Una diferencia de apenas $10 en el precio puede quedar ampliamente compensada por un menor gasto energético anual. En compras de equipos que tienen una vida útil promedio de 8 a 12 años, el análisis de eficiencia puede marcar la diferencia entre una decisión y una inversión. Además, al reducir la factura eléctrica mensual, los equipos con mejor eficiencia energética contribuyen a disminuir la carga sobre la red eléctrica y minimizar el impacto ambiental.

Leer la etiqueta energética no toma más de un minuto, pero puede representar ahorros sostenidos durante años. En tiempos donde cada dólar cuenta, comparar más allá del precio inicial se convierte en una práctica con ventajas para consumidores responsables.

