Sabías que la Literatura Rusa, no solo produjo grandes novelas sino que cambió para siempre la manera de entender el alma humana? Fue más que literatura, fue un espejo brutal y poético de la condición humana.

Narraban historias, diseccionaban el pensamiento, la fe, el dolor, pero no surgió en el vacío.

Rusia vivía entre el zarismo, la miseria y el pensamiento revolucionario. Los escritores eran más que artistas: eran oráculos y denunciantes, muchos vivieron en el exilio, la censura o la pobreza pero nunca cedieron, en el siglo XX, Pasternak, Bulgákov, Nabokov y Solzhenitsin, siguieron ese Durante el siglo XIX, mientras Europa cantaba al progreso, Rusia escribía al abismo, Dostoievski, con sus criminales atormentados; Tolstoi, con su realismo filosófico; Chejov, con su minimalismo emocional. Sus pobras no solo legado escribiendo desde la opresión.

Por otra parte, pueden seguir otros nombres de la literatura Rusa, como: Pushkin, Gógol, etc.

Sus libros escapaban en manuscritos clandestinos, y aun así sacudían al mundo. El mayor impacto de la literatura rusa fue demostrar que una novela podía ser más que entretenimiento: podía ser juicio, resistencia, redención.

Desde Moscú hasta el mundo, sus voces siguen resonando. La literatura Rusa no se lee. Se atraviesa. Y quien la cruza, ya no vuelve siendo el mismo.

