LG ELECTRONICS DESTACA LA INNOVACIÓN HECHA A LA MEDIDA EN LG INNOFEST 2026 LATAM

Ciudad de México, 4 de marzo de 2026 — En LG InnoFest 2026 LATAM, que tiene lugar en Cancún, México (4–5 de marzo), LG Electronics (LG) presenta sus más recientes productos para América Latina. El evento refleja la estrategia de la compañía de avanzar en innovación adaptada a las necesidades locales, producción a la medida y ejecución específica para cada mercado en América Latina.

LG InnoFest es el escaparate regional insignia de la marca, que convoca a socios y medios de comunicación de toda la región para revisar estrategias de producto y fortalecer la colaboración. La edición LATAM se realiza después de la edición Medio Oriente y África (MEA), realizada en Abu Dabi a inicios de año.

Productos con IA diseñados para la vida latinoamericana

Basada en décadas de conocimiento del consumidor local y análisis impulsados por IA sobre los climas, entornos de vivienda y hábitos de consumo, LG presenta un portafolio desarrollado para las necesidades de la región. Este nuevo portafolio refleja una planeación de producto diseñada para responder a los hábitos de uso y a las preferencias de los consumidores en los distintos mercados de América Latina.

Soluciones de lavandería premium y localizadas

LG fortalece su línea de lavandería para responder a la demanda premium y a las preferencias regionales.

LG lanza su primera WashCombo™ de 25 kgs con tecnología de bomba de calor Inverter Heat Pump™, que integra lavado y secado en un solo equipo. La familia WashTower™ se amplía con un nuevo modelo de 20 kgs” y nuevos modelos de 22 kgs con panel LCD, que complementan las opciones existentes de 14 kgs y 22 kgs

En atención a la preferencia regional por lavadoras de carga superior, LG introduce un nuevo modelo de 28 kgs desarrollado específicamente para América Latina. Considerando la estatura promedio y los hábitos de uso de los consumidores de la región, incorpora el diseño EasyUnload, que reduce la distancia y facilita sacar la ropa. Además, integra perilla con interfaz LCD y un diseño exterior angular acorde con las preferencias estéticas locales.

Línea de refrigeradores alineada con la cultura local

La propuesta de refrigeradores en InnoFest 2026 LATAM refleja el entendimiento de LG sobre hogares con espacios cada vez más compactos.

Los Fit & Max están diseñados para maximizar la capacidad interna manteniendo la flexibilidad de instalación. LG introduce además la función exclusiva para América Latina “Cleaning Time”, que desactiva temporalmente las alertas de puerta abierta y reduce la actividad del compresor mientras se limpia el refrigerador.

Para responder al alto consumo de hielo en varios mercados, LG amplía su oferta con Mini Craft Ice. Los nuevos refrigeradores InstaView™ incorporan la función My Color de iluminación interior personalizable, que permite ajustar los tonos de luz según la ocasión.

Fortaleciendo la producción local con nueva planta en Brasil

LG impulsa su estrategia de fabricación con un nuevo top freezer producido en su nueva fábrica en Brasil. Diseñado para el mercado brasileño, el modelo es compatible con el entorno bivolt mediante multivoltaje, y presenta un diseño uniforme con puerta plana, manija tipo pocket (integrada) y el distintivo Color Picto Display.

La planta brasileña está programada para iniciar operaciones a finales de 2026. La producción inicial atenderá al mercado local, con expansión prevista hacia una distribución más amplia en América Latina.

Expansión del portafolio B2C y B2B con SKS y paquetes especiales para desarrolladores inmobiliarios

En InnoFest 2026 LATAM, LG también exhibe soluciones de cocina SKS ultrapremium, con paquetes integrados que ofrecen una experiencia de alto nivel y estética unificada.

La línea incluye el refrigerador bajo cubierta de cajones convertibles, con ajustes de temperatura independientes (del modo congelador al modo despensa).

También se exhibe la cava de vinos bajo cubierta de SKS, que conserva vinos finos mediante la tecnología de LG “Wine Cave”, diseñada para minimizar la vibración y las variaciones de temperatura.

Asimismo, LG presenta paquetes para constructoras y desarrolladores inmobiliarios, adaptados a los entornos habitacionales y a las tendencias del desarrollo habitacional de la región.

Apalancada en la sólida confianza de marca construida a través de su negocio de consumo, LG acelera su expansión en B2B para atender la creciente demanda de constructoras y desarrolladores inmobiliarios por soluciones premium e integradas de electrodomésticos para el hogar.

“LG InnoFest 2026 LATAM es el siguiente paso en nuestro esfuerzo por impulsar la ejecución específica por mercado como parte de la estrategia Global South”, señaló Daniel Song, CEO regional de LG Electronics para América Latina. “A través de un profundo entendimiento de los consumidores locales, el fortalecimiento de la planeación y producción localizadas, y la expansión de nuestros negocios B2C y B2B, continuaremos consolidando nuestra posición de liderazgo en la región.”

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