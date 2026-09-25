- Publicidad -
Dominicanos en ExteriorNew York

NYC registra en 2026 más casos que en todo 2025 del Virus Nilo Occidental

Ramón Mercedes25 de septiembre de 2026
3 1 minuto de lectura

NUEVA YORK.- Esta ciudad ha registrado en lo que va de 2026 más casos del virus del Nilo Occidental en humanos que durante todo 2025, según datos del Departamento de Salud de la ciudad.

En NYC, con una población de 8.6 millones de habitantes, entre ellos cerca de 900 mil dominicanos, 23 personas han sido diagnosticadas con el virus en lo que va del año, superando los 18 casos confirmados durante todo 2025.

De los 23 casos confirmados este año, 18 corresponden a la enfermedad neuroinvasiva del Nilo Occidental, considerada la manifestación más grave de la infección.

Las otras cinco personas fueron diagnosticadas con fiebre del Nilo Occidental, sin evidencia de afectación del sistema nervioso central.

Alrededor del 80 % de las personas infectadas no presentan ningún signo ni síntoma y cerca del 20 % experimenta fiebre, dolor de cabeza, dolores corporales, vómitos, diarrea o sarpullido.

En menos de 1 % de los casos (aproximadamente uno de cada 150 contagiados), el virus afecta el cerebro o la médula espinal, causando encefalitis o meningitis con fiebre alta y debilidad severa.

Sin cura ni vacuna, no existen medicamentos específicos ni vacunas de uso humano para el virus; los casos graves requieren hospitalización y cuidados de apoyo. Se debe usar repelente de insectos, vestir ropa de manga larga y eliminar el agua estancada en recipientes para frenar la reproducción de los mosquitos.

Visited 3 times, 3 visit(s) today
- Publicidad -
Ramón Mercedes25 de septiembre de 2026
3 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

En NY y estados aledaños esperan fuerte tormenta este fin de semana; dominicanos estarían entre los afectados

25 de septiembre de 2026

Diputado Moronta agradece al presidente Abinader designación de cónsul en Connecticut

25 de septiembre de 2026

Multarán en NY a conductores por exceso de velocidad en zonas de construcción; medida afectaría a dominicanos

25 de septiembre de 2026

Retiran en EE. UU. más de 167 mil libras de carne con sellos falsos de inspección

25 de septiembre de 2026

Deja una respuesta

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!