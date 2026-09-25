NYC registra en 2026 más casos que en todo 2025 del Virus Nilo Occidental

NUEVA YORK.- Esta ciudad ha registrado en lo que va de 2026 más casos del virus del Nilo Occidental en humanos que durante todo 2025, según datos del Departamento de Salud de la ciudad.

En NYC, con una población de 8.6 millones de habitantes, entre ellos cerca de 900 mil dominicanos, 23 personas han sido diagnosticadas con el virus en lo que va del año, superando los 18 casos confirmados durante todo 2025.

De los 23 casos confirmados este año, 18 corresponden a la enfermedad neuroinvasiva del Nilo Occidental, considerada la manifestación más grave de la infección.

Las otras cinco personas fueron diagnosticadas con fiebre del Nilo Occidental, sin evidencia de afectación del sistema nervioso central.

Alrededor del 80 % de las personas infectadas no presentan ningún signo ni síntoma y cerca del 20 % experimenta fiebre, dolor de cabeza, dolores corporales, vómitos, diarrea o sarpullido.

En menos de 1 % de los casos (aproximadamente uno de cada 150 contagiados), el virus afecta el cerebro o la médula espinal, causando encefalitis o meningitis con fiebre alta y debilidad severa.

Sin cura ni vacuna, no existen medicamentos específicos ni vacunas de uso humano para el virus; los casos graves requieren hospitalización y cuidados de apoyo. Se debe usar repelente de insectos, vestir ropa de manga larga y eliminar el agua estancada en recipientes para frenar la reproducción de los mosquitos.

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