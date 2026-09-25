LA MODA COMO INSTRUMENTO INCONSCIENTE DE DOMINACIÓN IDEOLÓGICA

Por Roberto Rímoli

(Periodista y Psicólogo Investigador)

La moda, esa aparente frivolidad que adorna la superficie de la existencia diaria, opera en realidad como un instrumento inconsciente de dominación ideológica. Lejos de ser un mero capricho estético, se infiltra en las profundidades de la psique humana, moldeando percepciones y comportamientos sin que el individuo lo perciba. Con esta carnada, de manera invisible, sirve de perfil psicográfico con finalidad política; capturando no solo gustos personales, sino alineando identidades con agendas de poder. Aquí demostraremos cómo la moda, en su sutileza, se convierte en un mecanismo de control ideológico, perpetuando estructuras sociales y políticas a través de lo que parece una elección libre, pero que en verdad responde a condicionamientos profundos e invisibles.

Desde una perspectiva histórica, la moda ha funcionado como un instrumento inconsciente de dominación, evolucionando con las sociedades para reforzar ideologías dominantes. En el Antiguo Egipto, los faraones utilizaban atuendos elaborados para simbolizar divinidad y autoridad, imponiendo una jerarquía que los súbditos internalizaban sin cuestionar. De igual forma, durante la Revolución Industrial, la vestimenta obrera versus la burguesa naturalizaba las desigualdades de clase, haciendo que la ropa actuara como un perfilador psicográfico involuntario. Esta carnada invisible, al dictar normas de apariencia, alineaba a las masas con el capitalismo emergente, sirviendo fines políticos como la pacificación social y la promoción del consumismo como valor supremo.

Psicológicamente, la moda penetra en el llamado inconsciente colectivo, tal como lo describiría Carl GUSTAV JUNG, donde los arquetipos de belleza y estatus se entrelazan con ideologías subyacentes. Al adoptar tendencias, los individuos absorben valores implícitos — como el individualismo o el conformismo — sin conciencia plena, convirtiendo el acto de vestir en un ritual de sumisión ideológica. Con esta carnada, de manera invisible, sirve de perfil psicográfico con finalidad política, revelando vulnerabilidades emocionales que pueden ser explotadas en contextos electorales o propagandísticos, donde la imagen personal se alinea con discursos de poder sin que el sujeto lo note.

En el marco del capitalismo contemporáneo, la moda se erige como un instrumento inconsciente que fomenta la alienación, según conceptos marxistas adaptados a la cultura de consumo. Marcas como ZARA o H&M producen ciclos rápidos de tendencias que generan una adicción al cambio, distrayendo desigualdades estructurales. Esta dinámica invisibiliza la dominación ideológica, perfilando psíquicamente a consumidores para que prioricen el «yo estilizado» sobre la crítica social, sirviendo así a fines políticos como la perpetuación del neoliberalismo, donde la libertad se reduce a elegir entre productos que refuerzan el sistema.

Los medios digitales amplifican este rol inconsciente, transformando la moda en un vector de ideología a través de algoritmos que personalizan sugerencias. Plataformas como Instagram crean feeds que imponen estándares de belleza alineados con agendas culturales, como el body positivity mercantilizado o el lujo aspiracional. Con este señuelo, de manera invisible, sirve de perfil psicográfico con finalidad política, ya que los datos de preferencias vestimentarias alimentan perfiles para campañas de microtargeting, manipulando votos o opiniones sin que el usuario perciba la conexión entre su guardarropa y su ideología.

Políticamente, la moda actúa de forma inadvertida en la construcción de identidades nacionales o ideológicas, como en el caso de uniformes escolares que inculcan disciplina desde la infancia.

Líderes populistas, como en campañas modernas, usan estilos «accesibles» para proyectar empatía, mientras que regímenes autoritarios prohíben modas occidentales para preservar pureza ideológica. Esta invisibilidad permite que la moda perfile psíquicamente a poblaciones enteras, sirviendo fines como la cohesión social forzada o la supresión de disidencias, todo bajo el disfraz de tradición o modernidad.

Inspirado en teorías Foucaultianas del poder, la moda disciplina cuerpos de manera inconsciente, regulando lo «NORMAL» y marginando lo desviado sin coerción explícita.

En sociedades vigiladas, APPS de moda recolectan datos que trazan perfiles psicográficos, predictivos de comportamientos políticos. Con esta carnada, de manera invisible sirve siempre de perfil psicográfico con finalidad política, convirtiendo elecciones estéticas en herramientas de control, donde el deseo de pertenencia oculta una dominación que moldea opiniones desde el subconsciente.

El perfil psicográfico generado por la moda tiene implicaciones éticas profundas, ya que opera en el inconsciente con la finalidad de segmentar sociedades. Preferencias como «moda ética» indican progresismo, mientras que el STREETWEAR puede sugerir rebeldía urbana, datos usados en inteligencia artificial para influir en elecciones. Esta carnada invisible o inconsciente no solo domina, sino que anticipa y dirige impulsos, reforzando ideologías dominantes bajo la ilusión de autonomía personal. Desvelar la moda como instrumento inconsciente de dominación ideológica requiere una conciencia crítica para poder resistir su influjo. Al cuestionar tendencias y sus raíces, se puede transformar la vestimenta un acto de liberación genuino. Sin embargo, mientras esta carnada invisible persista, la moda continuará perfilando psíquicamente con fines políticos, recordándonos que lo que vestimos no es solo tela, sino un hilo en la tela de araña del poder.

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