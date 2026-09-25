Multarán en NY a conductores por exceso de velocidad en zonas de construcción; medida afectaría a dominicanos

NUEVA YORK.- Los automovilistas, entre ellos miles de dominicanos y conductores de otras etnias, que circulan diariamente por los puentes y túneles de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) en la ciudad deberán prestar mayor atención a la velocidad con la que transitan por esas zonas de trabajo.

Desde el pasado martes funcionan cámaras de control de velocidad en esas áreas, y los conductores que sean detectados circulando a más de 16 kilómetros por hora por encima del límite establecido serán multados. Las sanciones serán de 50, 75 y 100 dólares.

La agencia ha emitido más de 15,780 avisos de advertencia desde el 30 de junio a conductores que han excedido la velocidad permitida.

Entre los puentes administrados por la MTA se encuentra el Robert F. Kennedy, anteriormente conocido como Triborough, que conecta Manhattan, El Bronx y Queens a través de Randall’s Island.

También figuran el Bronx-Whitestone, que conecta El Bronx con Queens; el Throgs Neck, que enlaza el este de El Bronx con Queens; y el Verrazzano-Narrows, que comunica Staten Island con Brooklyn.

Asimismo, se encuentra el Henry Hudson, que conecta Manhattan, en el área de Inwood, en el Alto Manhattan, con Riverdale, en El Bronx, mientras que el Marine Parkway-Gil Hodges Memorial enlaza Brooklyn con Queens.

Entre los túneles se encuentra el Queens-Midtown, que conecta el centro de Manhattan con Long Island City, en Queens, por debajo del East River.

También está el Hugh L. Carey Tunnel, anteriormente conocido como Brooklyn-Battery Tunnel, que conecta el Bajo Manhattan con Brooklyn.

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