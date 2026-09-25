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Políticas

Luis “El Gallo” pide garantizar la paz ciudadana y poner fin a la violencia y el crimen

PERIODICO PRIMICIAS24 de septiembre de 2026
3 1 minuto de lectura

El presidente de la Unión Demócrata Cristiana –UDC-, Luis Acosta Moreta, Luis “El Gallo”, planteó hoy la necesidad de que en el país se garantice la paz ciudadana y se ponga fin a la preocupante ola de violencia.

Pidió que se investigue a fondo cada uno de los hechos de violencia ocurridos en  el país en los últimos días, y que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables.

Señaló que los organismos de seguridad del Estado deben trabajar a máxima capacidad dando respuesta al pueblo que pide justicia por los hechos de violencia que han cercenado valiosas vidas.

A los antisociales hay que perseguirlos, detenerlos y someterlos a la justicia, para que sean condenados por sus crimines y atropellos a la tranquilidad ciudadana.

Pidió al litoral partidista que en vez de politizar los hechos de violencia, sea un agente que busque la unidad para crear  un frente común en la persecución y control del desconocimiento de las leyes.

A los delincuentes hay que pararlos por los medios que sean necesarios, porque es vital garantizar el derecho ciudadano a vivir en paz y tranquilidad.

 

La sociedad dominicana, apuntó, no puede estar de rodillas ante las acciones de vándalos que quieren vivir del  robo, el tráfico de drogas, el sicariato, y en victimizar a sectores valiosos de la sociedad.

Con la violencia no hay diferencias entre pobres y ricos, porque los antisociales en los últimos días han atacado a todos por igual, por lo que las acciones a tomar deben ser contundentes, y que puedan garantizar la paz ciudadana.

Al mismo tiempo hay que ir trabajando con impulsar un lenguaje de la convivencia, tomando medidas de protección social, que vayan  dirigidas a salvar a la juventud sana de las garras de los vicios y del crimen.

En ese accionar de paz y respeto comunitario se deben integrar las iglesias, las juntas de vecinos, los clubes culturales y deportivos, los grupos barriales y de amas de casa.

Mientras se persigue sin cuartel a los delincuentes, hay que levantar la bandera de la educación y de la prevención, para reducir los índices de la violencia en el país.

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