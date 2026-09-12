Tortuga Bay Puntacana se incorpora a programa

Punta Cana – Tortuga Bay Puntacana, el hotel boutique de lujo de Puntacana Resort, se incorpora oficialmente a Sustainability Leaders, el programa de The Leading Hotels of the World que distingue a hoteles independientes capaces de integrar la sostenibilidad en el centro de sus operaciones y de la experiencia del huésped.

La inclusión reconoce el trabajo continuo de la propiedad en favor de un turismo responsable y la sitúa dentro de una colección global de hoteles que han demostrado su compromiso mediante certificaciones de sostenibilidad reconocidas. Sustainability Leaders cuenta con la orientación estratégica del Global Sustainable Tourism Council (GSTC) y promueve tres pilares: maximizar los beneficios socioeconómicos para las comunidades locales, preservar el patrimonio cultural y minimizar los impactos negativos sobre el medioambiente.

La incorporación de Tortuga Bay Puntacana está respaldada por la certificación internacional Green Key para el período 2025-2026, obtenida tras un proceso de evaluación en el que la propiedad alcanzó una puntuación de 90.85 %. La evaluación consideró, entre otros aspectos, prácticas clave como el uso responsable del agua y la energía, la gestión de residuos y la protección de los recursos naturales.

Una trayectoria que conecta conservación, comunidad y experiencia

Este nuevo reconocimiento se apoya en el modelo de sostenibilidad impulsado por la Fundación Grupo Puntacana, organización sin fines de lucro creada en 1994 para desarrollar soluciones a los retos ambientales y sociales vinculados al crecimiento turístico de la región. Sus iniciativas abarcan conservación ambiental, restauración de arrecifes de coral, gestión integral de residuos, educación, ecoturismo, agricultura sostenible y protección de especies amenazadas.

El compromiso también se refleja en programas comunitarios de salud y formación, así como en el Centro de Sostenibilidad de Grupo Puntacana, un espacio de investigación y educación que colabora con universidades y especialistas nacionales e internacionales. Los huéspedes de Tortuga Bay pueden acercarse a este trabajo mediante experiencias que muestran proyectos de restauración coralina, apicultura, agricultura, acuaponía y conservación de especies endémicas.

Con su entrada a Sustainability Leaders, Tortuga Bay Puntacana amplía su visibilidad ante viajeros que buscan alojamientos alineados con sus valores. La propiedad contará con la distinción Sustainability Leader en los canales de LHW y formará parte de sus comunicaciones permanentes sobre turismo responsable, fortaleciendo la proyección internacional de Punta Cana y de la República Dominicana como referentes de hospitalidad de lujo con propósito.

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