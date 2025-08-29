El autor es periodista. Reside en Monte Plata.

Bueno, mientras el hacha va y viene, la prima del dólar sigue dando carpeta a las autoridades dominicanas que no encuentran la fórmula mágica de cómo estabilizar la divisa extranjera, ya que el bendito sube y baja aunque sean centavos es un problema que hay que solucionar y rápido.

Un día se cotiza a un precio y al otro día otro, pero nada de que pueda decirse estable, los que mantiene preocupado a un segmento importante de la población que utiliza el dólar como la moneda para sus transacciones operacionales y aunque sean chelitos el sube y baje es un problema.

Ese bendito sube y baja del dólar aunque sea centavos perjudica a los distintos sectores productivos del país que diariamente ven como la moneda extranjera varía sin que las autoridades monetarias digan nada importante en torno a la situación que se ha presentado y preocupa a muchos.

Estamos claro, que las autoridades monetarias hacen esfuerzo por mantener estable la prima pero hay situaciones que se les van de las manos, es decir que no pueden controlar e impedir que suba aunque sean chelitos. Esperamos que esta situación se resuelva pronto para mejoría del pueblo.

Lo preocupante del caso es que cada vez que la prima sube un centavo todo se dispara afectando a la mayoría de los dominicanos que ven como baja la capacidad adquisitiva del peso que es la moneda con que realizan todas sus actividades financieras, grandes y pequeñas. Hagan algo carajo.