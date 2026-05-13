Antonio Marte expresa preocupación por depredación de bosques y ríos

La Vega, R.D.- El presidente del Partido Primero la Gente (PPG) y Senador por Santiago Rodríguez, Antonio Marte, expresó su preocupación por la depredación de bosques y ríos de República Dominicana lo que, según su criterio, podría convertir al país en un desierto.

En ese sentido, Marte llamó la atención de las autoridades, especialmente del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a otros organismos que tienen que ver con los controles sobre ese particular, a que presten atención, apliquen la rigurosidad de las leyes, sometan a los tribunales a quienes tengan que someter y que los tribunales cumplan sus misiones.

“En nuestro país nos estamos quedando sin ríos y sin montañas. Eso es penoso. Aquí mismo, en la provincia de La Vega, da pena ver lo que sucede con un espacio emblemático como Santo Cerro y comunidades cercanas como Pie del Cerro, Carrera de Palmas, todas afectadas por los movimientos de tierra y la tala de árboles, lo que está provocando deslizamientos, inundaciones y el arrastre de lodo hacia lugares como Río Seco, por ejemplo, lo que vimos tras las recientes lluvias”, denunció Antonio Marte.

Gran respaldo al PPG

El presidente del Partido Primero la Gente (PPG) y Senador por Santiago Rodríguez, Antonio Marte, emitió esas y otras consideraciones durante una asamblea provincial en La Vega, donde juramentó a nuevos miembros de la organización que lidera e inició la reorganización política en esta provincia de La Vega.

Marte recibió el respaldo de dirigentes comunitarios, choferes y líderes locales de los 4 municipios, Distritos Municipales y de otras localidades, al completar la reestructuración total de las direcciones municipales del PPG en Concepción de La Vega, Constanza, Jarabacoa y Jima Abajo.

«Venimos a organizar la casa. Primero la Gente no es un partido de oficina, es un partido de la calle, del chofer, del motoconcho, del agricultor de Constanza y del hotelero de Jarabacoa»_, expresó Marte ante cientos de simpatizantes que lo ovacionaron.

El líder del PPG aseguró que la reestructuración busca preparar la estructura electoral y defender al pueblo vegano ante los daños ambientales denunciados en el Santo Cerro y otras comunidades, así como a plantear soluciones a corto plazo sobre la problematica socio económica que viven los dominicanos.

En el acto fueron juramentados, por el Secretario general Luis Rosado, los nuevos presidentes municipales, Luis Ureña, y Rafael Fuentes, Vicepresidente Por La Vega, Oneida Medrano Jima Abajo, y Ricado Reyes Vicepresidente, Braudy Ciprian, Constanza y Joae Julio Garcia de Jarabacoa. Rosado llamó a los dirigentes a trabajar unidos para lograr el crecimiento del PPG para lograr fortalecer sus estructuras, al tiempo que se trazaron líneas de trabajo con miras al próximo Congreso Doctor José Francisco Peña Gómez.

Durante el acto fue honrada la memoria del Doctor José Francisco Peña Gómez, al conmemorarse un aniversario mas de su muerte y un minutode silencio de honor para recordar a Randy Reyes, pasado presidente del PPG, por el primer aniversario de su muerte.

Además del secretario general del PPG, Luis Rosado, al senador Antonio Marte, le acompañaron Jose Luís Diaz, Mariliana Guzmán, Frank Hernández, Pancracio Lorenzo, Starlyn Herrera, Joel Barrera y Juan Cruz, miembros de la Comisión Política del PPG.