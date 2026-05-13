PRM enfrenta en región del Cibao tensiones internas por método de escogencia de candidatos

Por José Armando Toribio

Santiago de los Caballeos-En los actuales momentos, dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) mantienen diferencias en torno al método que debe utilizarse para escoger sus candidatos, mientras algunos sectores impulsan el consenso, otros reclaman la realización de elecciones internas.

En distintas provincias de la región del Cibao se han registrado discrepancias entre importantes dirigentes de esa organización política, quienes han manifestado de manera firme que no están de acuerdo con las decisiones tomadas por consenso y consideran que el partido necesita renovación y cambios.

Diversos militantes entienden que las elecciones internas permitirían una participación más democrática de las bases, fortaleciendo así la institucionalidad partidaria y garantizando mayor legitimidad en la escogencia de los aspirantes.

Resulta difícil para muchos observadores ver a un partido que actualmente ocupa el poder atravesar este tipo de confrontaciones internas, tomando en cuenta la estructura política y organizativa que posee en todo el territorio nacional.

La situación se complica aún más al momento de definir cuál será el mecanismo final para seleccionar al candidato, ya que todavía persisten debates sobre si debe realizarse una votación interna entre los miembros o una consulta más amplia abierta a la ciudadanía.

La historia política dominicana ha estado marcada por episodios de ingratitud, pero también por acuerdos, pactos y decisiones colegiadas que en diferentes momentos han contribuido a mantener la estabilidad dentro de las organizaciones políticas.

Otro de los retos señalados dentro del PRM es la necesidad de que muchos de sus dirigentes y militantes hagan mayores esfuerzos por prepararse políticamente, avanzar en su formación y dominar los conceptos fundamentales de la política moderna.

Mientras tanto, la base del partido asegura estar preparada para escoger su candidato sin mayores dificultades, aunque también permanece atenta a las opiniones y posiciones que surgen desde sectores externos a la organización.

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