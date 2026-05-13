EX SENADOR RAFAEL CALDERÓN ANALIZA EL RESURGIMIENTO PLD TRAS LA ÚLTIMA GALLUP-DIARIO LIBRE

SANTO DOMINGO – El ex senador y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rafael Calderón, calificó como un «descalabro político sin precedentes» la caída en la simpatía del partido de gobierno, contrastándola con el crecimiento firme que hoy exhibe el PLD en la más reciente encuesta Gallup-Diario Libre.

Calderón señaló que los datos presentados en la encuesta Gallup-Diario Libre revelan una realidad matemática difícil para el oficialismo: el PRM ha visto reducir su apoyo a un 30.4%, una pérdida masiva de simpatía si se compara con el 57.45% con el que ganaron las elecciones en 2024.

«El país está siendo testigo de cómo el PRM ha dilapidado casi 30 puntos de apoyo en tiempo récord. Pasaron de un triunfo importante en 2024 a un 30.4% que hoy los mantiene lejos de cualquier posibilidad de victoria en primera vuelta para el 2028», enfatizó el dirigente peledeísta.

El PLD: La única fuerza con potencial de crecimiento

El ex legislador destacó que, a diferencia de otras organizaciones que parecen haber tocado su techo electoral, el PLD se encuentra en un empate técnico con un 19.5% de simpatía, logrando esta posición incluso antes de definir su candidatura presidencial.

«Mientras el oficialismo retrocede y otros partidos se estancan, el PLD es la fuerza que más espacio tiene para desplegar su potencial. Estamos creciendo desde nuestra base estructural y, sin tener aún un candidato oficial, ya estamos igualados en la preferencia del electorado opositor», subrayó Calderón.

Hacia la recuperación de la Presidencia en 2028

Basándose en los resultados de ls Gallup que indican que «Ningún partido tiene hoy apoyo para irse en primera vuelta», Calderón aseguró que el PLD es la organización mejor posicionada para capitalizar el descontento social y el 23.5% de ciudadanos que hoy se declaran independientes.

«La Gallup es clara: el mito de que el PRM es invencible se acabó. El PLD ha iniciado un resurgimiento total. Si mantenemos esta tendencia, mientras el gobierno sigue perdiendo el favor del pueblo, el camino hacia la Presidencia en 2028 está totalmente despejado para nosotros», concluyó.

Calderón es Miembro del Comité Central, PLD

Secretario Nacional de Cultura PLD

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