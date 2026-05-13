MIVHED permite reapertura de Plaza Ming Sheng en Herrera
SANTO DOMINGO. La dirección de Supervisión de Obras Privadas del Ministerio de
Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), permitió este lunes la reapertura oficial de
la Plaza Ming Sheng, ubicada en el sector de Herrera, municipio Santo Domingo Oeste,
luego de que el establecimiento cumpliera satisfactoriamente con los correctivos
técnicos y estándares de seguridad exigidos por la institución para salvaguardar la
integridad de sus clientes y colaboradores.
La plaza comercial había sido clausurada a finales de 2025, tras una serie de
revisiones realizadas por el MIVHED, en las cuales se detectaron vulnerabilidades
críticas, incluyendo filtraciones severas, humedad y una sobrecarga excesiva de peso
en la losa de techo utilizada inadecuadamente como área de almacenamiento.
Durante la reapertura del centro comercial, el equipo técnico del MIVHED puntualizó
que, "Su prioridad es garantizar que cada espacio público cumpla con las normativas
de seguridad. La reapertura de esta plaza es el resultado de un proceso de supervisión
responsable, donde se priorizó la vida de los ciudadanos sobre la operatividad
comercial".
De su lado, usuarios y clientes de este centro comercial, valoraron la labor del
MIVHED, tal es el caso de Sandra Pérez, quien se identificó como una madre de familia
residente en Herrera, y aseguró que antes de la clausura visitaba con frecuencia la
tienda y desconocía el peligro al que estaba expuesta.
Compromiso con la seguridad estructural
Durante el periodo de cierre, y bajo la supervisión directa del MIVHED, los propietarios
del inmueble y sus equipos de especialistas estructuralistas ejecutaron un plan de
intervención integral que incluyó un control de carga; esto se sustentó en la reducción y
redistribución de los pesos sobre la losa de techo para eliminar el riesgo de fatiga
estructural.
Además, realizaron un saneamiento en la estructura basado en un tratamiento
especializado de áreas afectadas por humedad y corrección definitiva de filtraciones,
Asimismo, un reforzamiento y sellado con tratamiento de fisuras detectadas y
reparación de perforaciones previas en elementos estructurales claves. El centro,
también se puso al día con la seguridad industrial, basado en un anclaje normativo de
los sistemas de almacenamiento metálico para prevenir incidentes.
Verificación y Calidad
Tras una inspección de verificación final realizada el pasado día 10 de abril de este
2026, los técnicos del MIVHED constataron que todas las observaciones fueron
subsanadas conforme a los códigos de edificación vigentes.
Con esta acción, la institución reafirma su rol como ente regulador, asegurando que las
edificaciones privadas en el país operen bajo condiciones de habitabilidad seguras,
modernas y confiables, bajo procesos de inspecciones en donde prime la transparencia
y responsabilidad con la ciudadanía.