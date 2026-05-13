MIVHED permite reapertura de Plaza Ming Sheng en Herrera

SANTO DOMINGO. La dirección de Supervisión de Obras Privadas del Ministerio de

Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), permitió este lunes la reapertura oficial de

la Plaza Ming Sheng, ubicada en el sector de Herrera, municipio Santo Domingo Oeste,

luego de que el establecimiento cumpliera satisfactoriamente con los correctivos

técnicos y estándares de seguridad exigidos por la institución para salvaguardar la

integridad de sus clientes y colaboradores.

La plaza comercial había sido clausurada a finales de 2025, tras una serie de

revisiones realizadas por el MIVHED, en las cuales se detectaron vulnerabilidades

críticas, incluyendo filtraciones severas, humedad y una sobrecarga excesiva de peso

en la losa de techo utilizada inadecuadamente como área de almacenamiento.

Durante la reapertura del centro comercial, el equipo técnico del MIVHED puntualizó

que, "Su prioridad es garantizar que cada espacio público cumpla con las normativas

de seguridad. La reapertura de esta plaza es el resultado de un proceso de supervisión

responsable, donde se priorizó la vida de los ciudadanos sobre la operatividad

comercial".

De su lado, usuarios y clientes de este centro comercial, valoraron la labor del

MIVHED, tal es el caso de Sandra Pérez, quien se identificó como una madre de familia

residente en Herrera, y aseguró que antes de la clausura visitaba con frecuencia la

tienda y desconocía el peligro al que estaba expuesta.

Compromiso con la seguridad estructural

Durante el periodo de cierre, y bajo la supervisión directa del MIVHED, los propietarios

del inmueble y sus equipos de especialistas estructuralistas ejecutaron un plan de

intervención integral que incluyó un control de carga; esto se sustentó en la reducción y

redistribución de los pesos sobre la losa de techo para eliminar el riesgo de fatiga

estructural.

Además, realizaron un saneamiento en la estructura basado en un tratamiento

especializado de áreas afectadas por humedad y corrección definitiva de filtraciones,

Asimismo, un reforzamiento y sellado con tratamiento de fisuras detectadas y

reparación de perforaciones previas en elementos estructurales claves. El centro,

también se puso al día con la seguridad industrial, basado en un anclaje normativo de

los sistemas de almacenamiento metálico para prevenir incidentes.

Verificación y Calidad

Tras una inspección de verificación final realizada el pasado día 10 de abril de este

2026, los técnicos del MIVHED constataron que todas las observaciones fueron

subsanadas conforme a los códigos de edificación vigentes.

Con esta acción, la institución reafirma su rol como ente regulador, asegurando que las

edificaciones privadas en el país operen bajo condiciones de habitabilidad seguras,

modernas y confiables, bajo procesos de inspecciones en donde prime la transparencia

y responsabilidad con la ciudadanía.

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