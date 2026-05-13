Primicias mayo 2026, actualidad en RD y el mundo, peligro de balaceras, agenda de Abinader en el exterior, avisperos por encuesta y acuerdos con EEUU, denuncia de «ecocidio» en Loma Santo Cerro, temática económica y bancaria, alarma por muertes violentas

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El peligro de balaceras en diferentes puntos del país, la reunión del presidente Luis Abinader con empresarios panameños, la persistencia de motoconchistas de agredir ciudadanos, una preocupante balacera en el sector de Los Ríos, en la capital dominicana; las 394 muertes violentas en los primeros cuatro meses del año, un denunciado «ecocidio» en una loma del Santo Cerro, en La Vega; supuestos intercambios de disparos entre presuntos delincuentes y policías, en los que han perdido la vida más de 90 dominicanos; el acuerdo suscrito por el país con Estados Unidos para acoger extranjeros en tránsito, excluyendo a los haitianos, ha provocado un avispero de reacciones, la campaña del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) enfrentando la extorsión y el fraude digital, la extensión de la autorización a Estados Unidos para operaciones aéreas en aeropuertos dominicanos, la embajadora de Estados Unidos, Leah Campos resaltando que el acuerdo sobre extrajeros deportados respetará la soberanía dominicana; una mala noticia, según el economista Bernardo Vega, que el país reciba extranjeros deportados desde Estados Unidos, la Guardia Revolucionaria de Irán y Hezbolá declaradas como organizaciones terroristas por la República Dominicana, la advertencia en el pasado del presidente Luis Abinader descartando que el país recibiera extranjeros deportados por Estados Unidos, reclamos para que el presidente Luis Abinader convoque el Consejo Nacional de la Magistratura para evaluar a jueces de la Suprema Corte de Justicia, comunitarios del Santo Cerro, La Vega, marchando contra la deforestación; son temas de actualidad en República Dominicana y el mundo en 168 Horas en Primicias.

MEDIOS DE COMUNICACION

Las crecientes reacciones por los resultados de la Encuesta Gallup-Diario Libre, encendiendo el debate sobre la situación económica y social actual, como el trayecto hacia los comicios de 2028

Los 48 años de El Nuevo Diario y los 25 de Diario Libre, con grandes aportes a la democracia política y económica de la República Dominicana

La innovación y liderazgo de Diario Libre en el periodismo dominicano

El internamiento en el Centro Médico (UCE) de la ex presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Mercedes Castillo

La revelación de la Encuesta Gallup-Diario Libre de que ningún partido politico cuenta hoy con apoyo para ganar en la primera vuelta de las elecciones de 2028

El enfrentamiento oficialismo y la oposición por los resultados de la encuesta Gallup-Diario Libre

POLITICAS

Un proselitismo político reactivado en las vallas y por las aspiraciones a cargos electivos

El reclamo de una convención transparemnte de perremeístas de Santiago

El respaldo al gobierno del partido Dominicanos por el Cambio ante los efectos de la guerra en Irán

El ex presidente Leonel Fernández resaltando que la Fuerza del Pueblo va muy bien y demasiado rápido, reaccionando por los resultados de la Encuesta Gallup-Diario Libre

El conflicto interno que sacude al Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santiago de los Caballeros

El ingeniero Temístocles Montás revelando un desgaste político del PRM en el ejercicio del poder

La Voz del Pueblo, llevada a cabo en La Casa Nacional de la Fuerza del Pueblo, en Gazcue, con la exposición del ex presidente Leonel Fernández

ECONOMIA: TEMAS ECONOMICOS Y BANCARIOS

El viaje del presidente Luis Abinader a Guyana para firmar una cooperación bilateral

Una feria del Banco de Reservas en la que dominicanos en España podrán adquirir viviendas en República Dominicana

El crecimiento de las construcciones en el Gran Santo Domingo y menos árboles

La amenaza del ex presidente Leonel Fernández de ir a las calles si el gobierno reduce los fondos a los partidos políticos

Una fabrica de quesos clausurada en Santiago por problemas de higiene

El envío al país de más de US$ 4 mil millones en remesas en los primeros cuatro meses de 2026

Los US$ 2,500 millones que le generó la minería a las exportaciones dominicanas en el 2025, impactó el alza en el precio del oro

El sistema dominicano de calidad con una ley que lo moderniza

La inauguración de un nuevo muelle en Sabana de la Mar, que dinamiza la actividad pesquera y comercial

La participación del presidente Luis Abinader en el Congreso Mundial de Zonas Francas, utilizando ese evento para promover inversiones para la República Dominicana

Las tres estaciones de combustibles cerradas en Azua y Montecristi por irregularidades en la calidad de la gasolina

La Cámara Minera revelando que la agricultura requiere más agua que la minería

La oposición de China y Estados Unidos al cobro de un peaje para la navegación en el estrecho de Ormuz

La gravedad de que se reduce la productividad de pollo, arroz, plátano y leche en República Dominicana con relación al resto de América Latina

Los US$ 9 millones que exportó Estados Unidos en combustible a Cuba en marzo pasado

La importancia del viaje del presidente de Estados Unidos a China

La reforma laboral con expectativas de modificación en el Congreso Nacional

El ex presidente Leonel Fernández advirtiendo que el gobierno dominicano utiliza el Medio Oriente como pretexto, opina que el país sufre una crisis económica por culpa del gobierno, no por la guerra, considera que la reducción de los fondos a los partidos políticos pone en riesgo la democracia

El crecimiento económico no se refleja en la clase trabajadora del país, considera el Partido de la Liberación Dominicana (PLD)

El empresario del transporte Antonio Marte opinando que «aquí nos vamos a morder unos con otros por la crisis que genera el alza en el petróleo

VISITA OFICIAL DEL PRESIDENTE ABINADER A GUYANA

Presidente Abinader llegó a Guyana en cuarta visita oficial para sostener reunión bilateral con su homólogo Mohamed Irfaan Alí.

El presidente Luis Abinader arribó a Guyana para la firma de acuerdos de cooperación con el presidente de este país sudamericano Mohamed Irfaan Alí.

Se trata de la cuarta visita oficial del jefe de Estado dominicano a Guyana, estrechando cada vez más los lazos de cooperación entre ambos países.

A su llegada al aeropuerto de Georgetown, el jefe de Estado dominicano fue recibido por el primer ministro Mark Anthony Phillips, el canciller Hugh Todd, y por el embajador dominicano en Guyana, Ernesto Torres.

En el recibimiento se rindieron los honores militares de estilo a su alta investidura y posteriormente se trasladó a la casa de Gobierno, donde junto al ejecutivo de Guyana participa en una recepción.

El mandatario guyanés Irfaan Alí ofrecerá un desayuno en la Casa de Gobierno al presidente Abinader y su comitiva y luego, junto a varios funcionarios guyaneses y dominicanos, participarán en una reunión bilateral y la firma de un nuevo convenio. Se recuerda que en 2023 ambos gobiernos firmaron, en el Palacio Nacional de la República Dominicana, seis Memorandos de Entendimiento sobre temas de energía, seguridad alimentaria y cooperación comercial.

El gobernante dominicano está acompañado del ministro de Energía y Minas, Joel Santos, el presidente de Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo, Samuel Pereyra y el encargado de los temas de Guyana, Tulio Rodríguez.

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INTERNACIONALES

La violencia en una fronteriza región en Colombia

La reunión de los presidentes Donald Trump y Xi Jinping en China

La ayuda que estaría solicitando Cuba a Estados Unidos, según una revelación del presidente Donald Trump

Los 166 migrantes venezolanos repatriados a su país desde Miami

La violencia extrema entre bandas en Haití

Cuba es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, según el secretario de Guerra

La evacuación de un hospital en Haití por Médicos Sin Fronteras

Una actividad naval rusa en Cuba que representaría una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos

Un incendio en Nueva York con un saldo de tres dominicanos muertos, fue provocado por una colilla de cigarrillo

Una imagen del presidente Donald Trump proyectando a Venezuela como el Estado No. 51 de Estados Unidos

OTROS TEMAS

Canciller Roberto Alvarez: «RD no recibe presiones de Estados Unidos»

El choque gobierno-oposición por el acuerdo entre el gobieno y Estados Unidos

El decreto para la expedición de licencias de conducir a personas mayores de 65 años

Los más de 12 mil pasaportes electrónicos emitidos en tres meses

Críticas de comunistas y otros sectores al acuerdo suscrito por los gobiernos de EEUU y RD

La embajadora de Estados Unidos, Leah Campos, descartando el peligro de la soberanía dominicana

Un hombre que le quitó la vida a su ex pareja y se suicidó en Alma Rosa I

La cuarta visita oficial del presidente Luis Abinader a Guyana

Los reclamos de modificación del decreto 6-19 sobre licencias de conducifr

El INTRANT atribuyendo al ex presidente Danilo Medina la reducción de dos años en la renovación de la licencia de conducir a personas mayores de 65 años

Las críticas del senador Antonio Marte al acuerdo para recibir ciudadanos de otras naciones

Delcy Rodriguez aclarando que Venezuela jamás ha considerado convertirse en el Estado número 51 de Estados Unidos

La pelea de Jesús Nova y Joseph Cáceres

Comidilla, el acuerdo entre Estados Unidos y RD

La muerte de una persona en un supuesto intercambio de disparos en Villa Mella

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El inicio de las consultas de la reforma educativa

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