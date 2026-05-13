Primicias mayo 2026, actualidad en RD y el mundo, peligro de balaceras, agenda de Abinader en el exterior, avisperos por encuesta y acuerdos con EEUU, denuncia de «ecocidio» en Loma Santo Cerro, temática económica y bancaria, alarma por muertes violentas
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
El peligro de balaceras en diferentes puntos del país, la reunión del presidente Luis Abinader con empresarios panameños, la persistencia de motoconchistas de agredir ciudadanos, una preocupante balacera en el sector de Los Ríos, en la capital dominicana; las 394 muertes violentas en los primeros cuatro meses del año, un denunciado «ecocidio» en una loma del Santo Cerro, en La Vega; supuestos intercambios de disparos entre presuntos delincuentes y policías, en los que han perdido la vida más de 90 dominicanos; el acuerdo suscrito por el país con Estados Unidos para acoger extranjeros en tránsito, excluyendo a los haitianos, ha provocado un avispero de reacciones, la campaña del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) enfrentando la extorsión y el fraude digital, la extensión de la autorización a Estados Unidos para operaciones aéreas en aeropuertos dominicanos, la embajadora de Estados Unidos, Leah Campos resaltando que el acuerdo sobre extrajeros deportados respetará la soberanía dominicana; una mala noticia, según el economista Bernardo Vega, que el país reciba extranjeros deportados desde Estados Unidos, la Guardia Revolucionaria de Irán y Hezbolá declaradas como organizaciones terroristas por la República Dominicana, la advertencia en el pasado del presidente Luis Abinader descartando que el país recibiera extranjeros deportados por Estados Unidos, reclamos para que el presidente Luis Abinader convoque el Consejo Nacional de la Magistratura para evaluar a jueces de la Suprema Corte de Justicia, comunitarios del Santo Cerro, La Vega, marchando contra la deforestación; son temas de actualidad en República Dominicana y el mundo en 168 Horas en Primicias.
MEDIOS DE COMUNICACION
Las crecientes reacciones por los resultados de la Encuesta Gallup-Diario Libre, encendiendo el debate sobre la situación económica y social actual, como el trayecto hacia los comicios de 2028
Los 48 años de El Nuevo Diario y los 25 de Diario Libre, con grandes aportes a la democracia política y económica de la República Dominicana
La innovación y liderazgo de Diario Libre en el periodismo dominicano
El internamiento en el Centro Médico (UCE) de la ex presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Mercedes Castillo
La revelación de la Encuesta Gallup-Diario Libre de que ningún partido politico cuenta hoy con apoyo para ganar en la primera vuelta de las elecciones de 2028
El enfrentamiento oficialismo y la oposición por los resultados de la encuesta Gallup-Diario Libre
POLITICAS
Un proselitismo político reactivado en las vallas y por las aspiraciones a cargos electivos
El reclamo de una convención transparemnte de perremeístas de Santiago
El respaldo al gobierno del partido Dominicanos por el Cambio ante los efectos de la guerra en Irán
El ex presidente Leonel Fernández resaltando que la Fuerza del Pueblo va muy bien y demasiado rápido, reaccionando por los resultados de la Encuesta Gallup-Diario Libre
El conflicto interno que sacude al Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santiago de los Caballeros
El ingeniero Temístocles Montás revelando un desgaste político del PRM en el ejercicio del poder
La Voz del Pueblo, llevada a cabo en La Casa Nacional de la Fuerza del Pueblo, en Gazcue, con la exposición del ex presidente Leonel Fernández
ECONOMIA: TEMAS ECONOMICOS Y BANCARIOS
El viaje del presidente Luis Abinader a Guyana para firmar una cooperación bilateral
Una feria del Banco de Reservas en la que dominicanos en España podrán adquirir viviendas en República Dominicana
El crecimiento de las construcciones en el Gran Santo Domingo y menos árboles
La amenaza del ex presidente Leonel Fernández de ir a las calles si el gobierno reduce los fondos a los partidos políticos
Una fabrica de quesos clausurada en Santiago por problemas de higiene
El envío al país de más de US$ 4 mil millones en remesas en los primeros cuatro meses de 2026
Los US$ 2,500 millones que le generó la minería a las exportaciones dominicanas en el 2025, impactó el alza en el precio del oro
El sistema dominicano de calidad con una ley que lo moderniza
La inauguración de un nuevo muelle en Sabana de la Mar, que dinamiza la actividad pesquera y comercial
La participación del presidente Luis Abinader en el Congreso Mundial de Zonas Francas, utilizando ese evento para promover inversiones para la República Dominicana
Las tres estaciones de combustibles cerradas en Azua y Montecristi por irregularidades en la calidad de la gasolina
La Cámara Minera revelando que la agricultura requiere más agua que la minería
La oposición de China y Estados Unidos al cobro de un peaje para la navegación en el estrecho de Ormuz
La gravedad de que se reduce la productividad de pollo, arroz, plátano y leche en República Dominicana con relación al resto de América Latina
Los US$ 9 millones que exportó Estados Unidos en combustible a Cuba en marzo pasado
La importancia del viaje del presidente de Estados Unidos a China
La reforma laboral con expectativas de modificación en el Congreso Nacional
El ex presidente Leonel Fernández advirtiendo que el gobierno dominicano utiliza el Medio Oriente como pretexto, opina que el país sufre una crisis económica por culpa del gobierno, no por la guerra, considera que la reducción de los fondos a los partidos políticos pone en riesgo la democracia
El crecimiento económico no se refleja en la clase trabajadora del país, considera el Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
El empresario del transporte Antonio Marte opinando que «aquí nos vamos a morder unos con otros por la crisis que genera el alza en el petróleo
VISITA OFICIAL DEL PRESIDENTE ABINADER A GUYANA
Presidente Abinader llegó a Guyana en cuarta visita oficial para sostener reunión bilateral con su homólogo Mohamed Irfaan Alí.
El presidente Luis Abinader arribó a Guyana para la firma de acuerdos de cooperación con el presidente de este país sudamericano Mohamed Irfaan Alí.
Se trata de la cuarta visita oficial del jefe de Estado dominicano a Guyana, estrechando cada vez más los lazos de cooperación entre ambos países.
A su llegada al aeropuerto de Georgetown, el jefe de Estado dominicano fue recibido por el primer ministro Mark Anthony Phillips, el canciller Hugh Todd, y por el embajador dominicano en Guyana, Ernesto Torres.
En el recibimiento se rindieron los honores militares de estilo a su alta investidura y posteriormente se trasladó a la casa de Gobierno, donde junto al ejecutivo de Guyana participa en una recepción.
El mandatario guyanés Irfaan Alí ofrecerá un desayuno en la Casa de Gobierno al presidente Abinader y su comitiva y luego, junto a varios funcionarios guyaneses y dominicanos, participarán en una reunión bilateral y la firma de un nuevo convenio. Se recuerda que en 2023 ambos gobiernos firmaron, en el Palacio Nacional de la República Dominicana, seis Memorandos de Entendimiento sobre temas de energía, seguridad alimentaria y cooperación comercial.
El gobernante dominicano está acompañado del ministro de Energía y Minas, Joel Santos, el presidente de Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo, Samuel Pereyra y el encargado de los temas de Guyana, Tulio Rodríguez.
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INTERNACIONALES
La violencia en una fronteriza región en Colombia
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La violencia extrema entre bandas en Haití
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La evacuación de un hospital en Haití por Médicos Sin Fronteras
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Un incendio en Nueva York con un saldo de tres dominicanos muertos, fue provocado por una colilla de cigarrillo
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OTROS TEMAS
Canciller Roberto Alvarez: «RD no recibe presiones de Estados Unidos»
El choque gobierno-oposición por el acuerdo entre el gobieno y Estados Unidos
El decreto para la expedición de licencias de conducir a personas mayores de 65 años
Los más de 12 mil pasaportes electrónicos emitidos en tres meses
Críticas de comunistas y otros sectores al acuerdo suscrito por los gobiernos de EEUU y RD
La embajadora de Estados Unidos, Leah Campos, descartando el peligro de la soberanía dominicana
Un hombre que le quitó la vida a su ex pareja y se suicidó en Alma Rosa I
La cuarta visita oficial del presidente Luis Abinader a Guyana
Los reclamos de modificación del decreto 6-19 sobre licencias de conducifr
El INTRANT atribuyendo al ex presidente Danilo Medina la reducción de dos años en la renovación de la licencia de conducir a personas mayores de 65 años
Las críticas del senador Antonio Marte al acuerdo para recibir ciudadanos de otras naciones
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La pelea de Jesús Nova y Joseph Cáceres
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