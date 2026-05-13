Unidad necesaria para un mundo justo: La Red Socialista Internacional interpela a las fuerzas progresistas y patrióticas globales

Una iniciativa que busca articular un bloque internacional de las izquierdas y el

progresismo mundial capaz de enfrentar la hegemonía neoliberal y las

tensiones geopolíticas actuales.

POR RAFAEL MÉNDEZ

(EX DIPUTADO DOMINICANO)

La reciente constitución en Moscú de la Red Socialista Internacional (Sovintern)

no puede leerse únicamente como un hecho organizativo más dentro del ya

fragmentado mapa de la izquierda global. Por el contrario, representa un

intento de rearticulación política en un contexto internacional marcado por la

crisis del modelo neoliberal, el agotamiento del orden unipolar y el

recrudecimiento de las tensiones geopolíticas.

Con la participación de delegaciones provenientes de más de 70 países y un

centenar de organizaciones políticas, sociales y sindicales, el foro fundacional

celebrado en la capital rusa puso de relieve una realidad insoslayable: la

dispersión de las fuerzas progresistas contrasta con la creciente capacidad de

articulación de los bloques de poder global. En ese sentido, la iniciativa busca

cerrar una brecha histórica que ha limitado la eficacia estratégica de la

izquierda en el escenario internacional.

No es casual que, en el mensaje dirigido al evento, el presidente ruso, Vladimir

Putin, haya insistido en la necesidad de construir “mecanismos reales de

asociación”, capaces de responder a los desafíos comunes de la estabilidad y

la seguridad global. Más allá de la lectura que cada quien pueda hacer de este

pronunciamiento, lo cierto es que introduce un elemento central del debate

contemporáneo: la urgencia de pasar de la afinidad ideológica a la coordinación

efectiva.

En un mundo donde espacios como los BRICS o la Organización de

Cooperación de Shanghái emergen como alternativas al orden dominante, la

creación de una red política de alcance internacional orientada a la cooperación

entre fuerzas progresistas y patrióticas plantea un desafío relevante. Se trata,

en esencia, de un nuevo intento de internacionalismo adaptado al siglo XXI,

una iniciativa que, aún incipiente, se coloca frente a estructuras de enorme

magnitud.

El mensaje de Putin y su alcance político

El foro fundacional de la Red Socialista Internacional recibió un mensaje del

presidente ruso, Vladimir Putin, que, además de otorgar relevancia a la cita,

puso de manifiesto la importancia política que Moscú concede a esta iniciativa.

Su intervención, dirigida a los participantes del encuentro, situó la creación del

Sovintern dentro de una estrategia más amplia de articulación internacional

entre fuerzas que defienden la soberanía, la justicia social y un orden global

más equilibrado.

En su comunicación, Putin destacó que Rusia ha procurado promover el

diálogo constructivo entre fuerzas políticas, al tiempo que impulsa, junto a

espacios como los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái y la

Unión Económica Euroasiática, mecanismos concretos de cooperación. En ese

sentido, su mensaje no se limitó a una salutación protocolar, sino que reafirmó

una línea de acción orientada a consolidar estructuras de coordinación política

capaces de responder a los desafíos de la estabilidad y la seguridad global, así

como al desarrollo económico y social.

El respaldo explícito al establecimiento de este “nuevo formato de cooperación

entre partidos” sugiere que la Red Socialista Internacional podría inscribirse en

una lógica más amplia de recomposición del sistema internacional, donde la

dimensión política y la articulación ideológica acompañan procesos económicos

y geopolíticos en curso. Al expresar su confianza en que esta iniciativa

contribuya a fortalecer la confianza entre países y pueblos, el mandatario ruso

introduce una variable clave: la necesidad de reconstruir vínculos políticos

internacionales sobre nuevas bases, en un escenario donde las tensiones

globales exigen respuestas coordinadas y sostenidas.

Una oportunidad histórica

La creación de la Red Socialista Internacional abre, sin duda, una oportunidad

política relevante para las fuerzas progresistas en un momento de dispersión

estratégica y repliegue en múltiples escenarios nacionales. Sin embargo, su

verdadero alcance dependerá de su capacidad para trascender la declaración

de principios y convertirse en un espacio efectivo de coordinación, con agendas

concretas, mecanismos operativos y voluntad real de articulación entre actores

diversos, muchas veces atravesados por diferencias tácticas e incluso

ideológicas.

En última instancia, el desafío no es solo construir una nueva plataforma, sino

dotarla de coherencia y capacidad de incidencia en un mundo en transición,

donde la consolidación de espacios como la Red Socialista Internacional deja

de ser una posibilidad para convertirse en una necesidad política. En ese

contexto, la articulación efectiva de las fuerzas progresistas y patrióticas se

vuelve una condición imprescindible si se pretende incidir en la reconfiguración

del orden global, ya que, sin ella, la fragmentación continuará siendo una de las

principales ventajas del orden dominante.

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