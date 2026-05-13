Unidad necesaria para un mundo justo: La Red Socialista Internacional interpela a las fuerzas progresistas y patrióticas globales
Una iniciativa que busca articular un bloque internacional de las izquierdas y el
progresismo mundial capaz de enfrentar la hegemonía neoliberal y las
tensiones geopolíticas actuales.
POR RAFAEL MÉNDEZ
(EX DIPUTADO DOMINICANO)
La reciente constitución en Moscú de la Red Socialista Internacional (Sovintern)
no puede leerse únicamente como un hecho organizativo más dentro del ya
fragmentado mapa de la izquierda global. Por el contrario, representa un
intento de rearticulación política en un contexto internacional marcado por la
crisis del modelo neoliberal, el agotamiento del orden unipolar y el
recrudecimiento de las tensiones geopolíticas.
Con la participación de delegaciones provenientes de más de 70 países y un
centenar de organizaciones políticas, sociales y sindicales, el foro fundacional
celebrado en la capital rusa puso de relieve una realidad insoslayable: la
dispersión de las fuerzas progresistas contrasta con la creciente capacidad de
articulación de los bloques de poder global. En ese sentido, la iniciativa busca
cerrar una brecha histórica que ha limitado la eficacia estratégica de la
izquierda en el escenario internacional.
No es casual que, en el mensaje dirigido al evento, el presidente ruso, Vladimir
Putin, haya insistido en la necesidad de construir “mecanismos reales de
asociación”, capaces de responder a los desafíos comunes de la estabilidad y
la seguridad global. Más allá de la lectura que cada quien pueda hacer de este
pronunciamiento, lo cierto es que introduce un elemento central del debate
contemporáneo: la urgencia de pasar de la afinidad ideológica a la coordinación
efectiva.
En un mundo donde espacios como los BRICS o la Organización de
Cooperación de Shanghái emergen como alternativas al orden dominante, la
creación de una red política de alcance internacional orientada a la cooperación
entre fuerzas progresistas y patrióticas plantea un desafío relevante. Se trata,
en esencia, de un nuevo intento de internacionalismo adaptado al siglo XXI,
una iniciativa que, aún incipiente, se coloca frente a estructuras de enorme
magnitud.
El mensaje de Putin y su alcance político
El foro fundacional de la Red Socialista Internacional recibió un mensaje del
presidente ruso, Vladimir Putin, que, además de otorgar relevancia a la cita,
puso de manifiesto la importancia política que Moscú concede a esta iniciativa.
Su intervención, dirigida a los participantes del encuentro, situó la creación del
Sovintern dentro de una estrategia más amplia de articulación internacional
entre fuerzas que defienden la soberanía, la justicia social y un orden global
más equilibrado.
En su comunicación, Putin destacó que Rusia ha procurado promover el
diálogo constructivo entre fuerzas políticas, al tiempo que impulsa, junto a
espacios como los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái y la
Unión Económica Euroasiática, mecanismos concretos de cooperación. En ese
sentido, su mensaje no se limitó a una salutación protocolar, sino que reafirmó
una línea de acción orientada a consolidar estructuras de coordinación política
capaces de responder a los desafíos de la estabilidad y la seguridad global, así
como al desarrollo económico y social.
El respaldo explícito al establecimiento de este “nuevo formato de cooperación
entre partidos” sugiere que la Red Socialista Internacional podría inscribirse en
una lógica más amplia de recomposición del sistema internacional, donde la
dimensión política y la articulación ideológica acompañan procesos económicos
y geopolíticos en curso. Al expresar su confianza en que esta iniciativa
contribuya a fortalecer la confianza entre países y pueblos, el mandatario ruso
introduce una variable clave: la necesidad de reconstruir vínculos políticos
internacionales sobre nuevas bases, en un escenario donde las tensiones
globales exigen respuestas coordinadas y sostenidas.
Una oportunidad histórica
La creación de la Red Socialista Internacional abre, sin duda, una oportunidad
política relevante para las fuerzas progresistas en un momento de dispersión
estratégica y repliegue en múltiples escenarios nacionales. Sin embargo, su
verdadero alcance dependerá de su capacidad para trascender la declaración
de principios y convertirse en un espacio efectivo de coordinación, con agendas
concretas, mecanismos operativos y voluntad real de articulación entre actores
diversos, muchas veces atravesados por diferencias tácticas e incluso
ideológicas.
En última instancia, el desafío no es solo construir una nueva plataforma, sino
dotarla de coherencia y capacidad de incidencia en un mundo en transición,
donde la consolidación de espacios como la Red Socialista Internacional deja
de ser una posibilidad para convertirse en una necesidad política. En ese
contexto, la articulación efectiva de las fuerzas progresistas y patrióticas se
vuelve una condición imprescindible si se pretende incidir en la reconfiguración
del orden global, ya que, sin ella, la fragmentación continuará siendo una de las
principales ventajas del orden dominante.