LA ERA DEL «ZERO LABOR HOME»: LG REDEFINE EL HOGAR LATINOAMERICANO EN INNOFEST 2026

República Dominicana, marzo de 2026 — El futuro del hogar no se trata de dispositivos aislados, sino de un ecosistema que entiende, aprende y actúa de forma intuitiva para que las personas vuelvan a ser las protagonistas de sus vidas. Bajo esta premisa, LG Electronics presenta su visión para América Latina, donde una vida más simple y conectada deja de ser una promesa para convertirse en una realidad cotidiana.

Después de casi una década de pausa, el retorno de InnoFest marca un punto de evolución para la compañía. LG ha completado su transformación de ser un líder en electrodomésticos a una compañía de soluciones inteligentes, diseñada específicamente para el contexto, la calidez y las rutinas dinámicas de las familias latinoamericanas.

Más que tecnología: tiempo, confort y tranquilidad. En Latinoamérica, el hogar es el centro neurálgico de la interacción: es la oficina, el gimnasio, el cine y el punto de reunión familiar. LG comprende que el usuario actual no busca «complicarse» aprendiendo a usar tecnología; busca soluciones que funcionen en segundo plano y se adapten a su ritmo de vida.

En este contexto, surge el concepto “Zero Labor Home” (hogar sin esfuerzo), donde la innovación no es una herramienta de control, sino un aliado que gestiona la temperatura, cuida la frescura de los alimentos y optimiza los ciclos de lavado de forma autónoma, permitiendo que el usuario gane lo más valioso que tiene: su tiempo.

Daniel Song, CEO de LG para Latinoamérica, fue enfático durante su intervención: «La innovación no es una campaña de marketing para nosotros; está en nuestro ADN. Hemos pasado de fabricar productos a entregar una vida mejor para todos». Song destacó que la estrategia regional se sostiene sobre tres pilares innegociables: liderazgo de producto basado en IA, ejecución local adaptada a cada mercado y un servicio al cliente fortalecido.

La gran evolución es la integración de los LLMs (Large Language Models) en el ecosistema del hogar. A través del AI Hub, los electrodomésticos ya no solo reciben comandos; comprenden el lenguaje natural, interpretan el contexto y anticipan necesidades. Desde ajustar la iluminación y la música según el estado de ánimo detectado, hasta coordinar la calidad del aire y la humedad mediante sensores inteligentes, el hogar LG se adapta al ritmo de cada familia, y no al revés.

El músculo tecnológico detrás de esta experiencia se llama ThinQ AI, una plataforma que ya conecta a más de 105 millones de usuarios a nivel global. Yongbae Park, líder de expansión de plataformas, reveló que el ecosistema cuenta con 77 millones de dispositivos registrados, lo que permite un aprendizaje profundo de las necesidades reales del consumidor.

Entre los anuncios más destacados para la región se encuentran:

ThinQ Care: un sistema de monitoreo proactivo que utiliza IA para realizar mantenimiento predictivo, avisando al usuario antes de que ocurra una falla.

un sistema de monitoreo proactivo que utiliza IA para realizar mantenimiento predictivo, avisando al usuario antes de que ocurra una falla. ThinQ UP: la posibilidad de actualizar el software de los electrodomésticos para añadir funciones nuevas años después de la compra, combatiendo la obsolescencia y personalizando la experiencia.

la posibilidad de actualizar el software de los electrodomésticos para añadir funciones nuevas años después de la compra, combatiendo la obsolescencia y personalizando la experiencia. ThinQ Pro: una solución revolucionaria para el sector inmobiliario que permite gestionar múltiples propiedades con eficiencia energética y mantenimiento centralizado.

«No somos una empresa que fabrica excelentes refrigeradores y lavadoras. Somos una empresa de soluciones inteligentes para la vida», afirmó Rodrigo Fiani, Vicepresidente de Ventas Retail y B2B para la región. Esta visión se reflejó en una propuesta donde la conectividad IoT integra de forma natural el descanso, el trabajo y el entretenimiento dentro del hogar.

Esta propuesta deja un mensaje claro: LG no solo está liderando la era de la Inteligencia Artificial en el hogar; está desarrollando innovación pensada para adaptarse a la vida real de los hogares latinoamericanos. Para el mercado latinoamericano, la integración tecnológica ya no es el futuro, es el estándar de un hogar donde, verdaderamente, ¡Life’s Good!

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