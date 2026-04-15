En honor al aromático y caro café

Por Felipe Mora

En todos los tiempos y en medio de cualquier situación, la inmensa mayoría de los dominicanos saborea un aromático café en las primeras horas del día, no importa si es en taza, pozuelo o jarro. Como quiera es un buen aliciente en el organismo, de más está decir que nunca importa la hora para consumirlo.

Con este producto y su amplio consumo, el país tiene un dilema: cada año tiene que invertir más de 30 millones de dólares en importaciones de café, aún cuando el cultivo local suma más de 800 mil tareas, en su mayoría concentradas en la región del Cibao, Barahona, Ocoa y Azua.

Pero lo del café siempre es en grande: su consumo se extiende por todo el orbe. Cada día, alrededor de 2 mil 25 millones de tazas de este néctar son consumidas en todo el mundo. No hay un solo país que no consuma esa aromática bebida, cuyos orígenes se remontan al siglo IX en la región de Kaffa, en Etiopía.

El café es una bebida por excelencia que consumen ricos y pobres, hombres y mujeres, creyentes y no creyentes, profesionales, obreros, estudiantes, agricultores, en fin, toda la multi etnia dispersa en el planeta.

Formas de consumo

Los consumos más populares de la bebida que produce el aromático grano son en forma de expreso, fuerte, concentrado, capuccino, descafeinado, con leche o sin leche, con crema, como helado, etc.

En la mayoría de los casos, el café recorre un largo camino para llegar a la taza. Los mayores cultivos proceden de Asia, África y América Latina, e involucran a millones de personas. Brasil, Vietnam y Colombia resaltan como principales productores mundiales, con más del 50% de la producción global.

A partir de los últimos dos años, cuando se han registrado alzas considerables de precios en sus distintas variedades, la gente no tiene otra opción que seguir comprando y consumiendo el néctar del aromático grano.

Después del petróleo, el café es considerado el segundo producto más comercializado del mundo. Esta semana los mercados internacionales lo cotizan a US$301 el quintal.

En el último año, envases de café de una libra y de 400 gramos a nivel local han sufrido aumentos de precios que han pasado de RD$260 hasta RD$420, solo en algunas marcas. También los hay que llegan a más de RD$500 y RD$600 a nivel de supermercados.

Con esas alzas, todo negocio de expendio a nivel de cafeterías ha replicado con reajuste en los precios. Y así seguirán en la medida que se presenten nuevos aumentos.

Precios inalcanzables

Como todo en la vida, hay exquisiteces en variedades de café que suelen ser prohibitivas para la mayoría de la población. Casos de Kopi Luwak (de Indonesia) y Geisha (de Panamá), que solo se venden en cafeterías premium.

Medio Oriente, donde resaltan las áreas desérticas y las reservas petroleras, el cultivo de café es más que una utopía, y sin quizás es la región del mundo donde una taza de café llega a niveles prácticamente inalcanzables.

Solo en Dubai hay lugares exclusivos donde los clientes pueden darse el lujo de pagar hasta mil dólares por una taza de café en cuya elaboración se usan granos raros, como el Geisha de Panamá. Una super exclusividad a la que solo pueden acceder grupos muy reducidos.

Otros lugares de Medio Oriente que destacan por los elevados precios incluyen Doha, Kuwait, Beirut y Riad, mucho más ahora, en tiempos de guerra.

En Europa, ciudades como Zúrich, Copenhague, Oslo y Helsinki destacan por ofertar tazas de café que rondan entre 4.30 y 5.50 euros.

Para todo público

En República Dominicana los establecimientos ofertan marcas como Monte Alto, Monte Real, Santo Domingo, Pilón, La Tacita, Induban, Samir, Perla Negra, Mamá Inés, Supremo, Tinto, etc, para todos los gustos y todas las exigencias.

Lugares emblemáticos para saborear un humeante café en Santo Domingo incluyen La Cafetera de El Conde, que después de 92 años abierta tuvo que cerrar en 2025, pero que hay planes de reabrirla.

También resaltan La Francesa, y en las plazas comerciales con los tradicionales quioscos de expendio de café recién colao.

Las principales variedades que se cultivan en RD son café Arábica, destacando Típica, Bourbon, Caturra y Catuaí en zonas de altura. La roya provocó que se introdujeran variedades resistentes traídas desde Centroamérica.

La diversidad de café Arábica incluye cuatro variedades: Bourbon, Caturra, ´Gesha´, y Típica, que se han convertido en las favoritas de expertos y amantes del buen café.

Durante la última década, con todo y que la roya del café diezmó gran parte de los predios cafetaleros en República Dominicana, en 2024 el país exportó alrededor de US$43.5 millones, situándose en el puesto 48 a nivel mundial. Los principales destinos son Estados Unidos, Italia, Francia y Japón.

El país ha mostrado una recuperación significativa en el valor de sus exportaciones tras la roya en las plantaciones, con un incremento de más del 350% en volumen entre 2015 y 2024.

El valor total de las exportaciones mundiales del grano ascendió a 42,270 millones de dólares en 2023-24, con una ligera disminución del 7% con respecto al año anterior. El volumen de esas exportaciones fue de 8,11 millones de toneladas en 2023-24.

Como se ve, es indudable que el café es un cultivo y a la vez un producto primigenio en el devenir económico de muchos países en todo el mundo.

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