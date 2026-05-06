La diáspora huérfana: cuando la patria solo llama para cobrar
Por Jhonny Trinidad
Hay una frase que se repite en barberías de El Bronx, en restaurantes de Lawrence y en grupos de WhatsApp de Madrid: “Nosotros somos huérfanos”.
No hablan de padres ausentes. Hablan de un país que los recuerda cada 27 de febrero, cada vez que caen las remesas y cada cuatro años cuando toca votar. El resto del tiempo, silencio.
EL PRECIO DE SOSTENER UN PAIS DESDE LEJOS
La diáspora dominicana envió más de US$10 mil millones en 2025. Eso paga medicinas, construye casas y sostiene colmados enteros en San Juan y Santiago. Es el 8% del PIB. Sin esa plata, la economía se tambalea. Pero cuando ese mismo dominicano necesita un pasaporte, tarda tres meses. Si lo deportan, el consulado aparece tarde. Si invierte en un solar y lo estafan, no hay a quién reclamarle. El mensaje es claro: tu dinero sí es dominicano, tus problemas no.
Ciudadanos de segunda categoría
Tenemos siete diputados de ultramar para 2.5 millones de personas fuera. Un diputado por cada 357 mil. En República Dominicana la proporción es uno por cada 55 mil.
La matemática duele porque revela la jerarquía: el voto de la diáspora sirve para sumar, no para decidir. Encima, la segunda generación crece escuchando bachata en casa y en la escuela le preguntan de dónde es “realmente”. Van a República Dominicana y les dicen “dominican-york” con la boca torcida. No son de aquí ni de allá. Y el Estado no ha construido un puente cultural serio para ellos.
NO PEDIMOS LIMOSNA
Que nadie se confunda. La diáspora no quiere trato preferencial. Quiere lo básico: servicios consulares decentes, seguridad jurídica para invertir, poder unificar su pensión sin un vía crucis y que no la vean como cajero automático.
Llamarle “provincia 33” suena bonito en discurso, pero sin ministerio propio, sin presupuesto blindado y sin mecanismos reales de participación, es poesía.
El INDEX es un paso, pero todavía pequeño frente al tamaño del abandono.
EL RIESGO DE SEGUIR IGNORANDO
Un hijo ignorado se va. Ya hay dominicanos nacidos en Nueva York que no hablan español y no les interesa la isla.
Cada año que pasa sin una política de Estado real, perdemos capital humano, cerebros y lealtad. Y un día las remesas también bajarán, porque nadie sostiene para siempre a quien no lo abraza.
La paralización del proyecto minero Romero mostró algo: cuando la diáspora grita junto a San Juan, el Palacio escucha. Esa es la pista. La orfandad se cura con poder real, no con banderitas en julio.
Hasta que el país entienda que la nación dominicana no termina en Punta Cana, seguiremos siendo huérfanos con pasaporte. Y ningún himno cambia eso.