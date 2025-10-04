La debilidad de nuestro sistema judicial



(alfredocruzpolanco@gmail.com) Alfredo Cruz Polanco Recientemente fueron juzgadas y condenadas a penas mínimas, unas 13 personas implicadas en un entramado que operaba desde hacía muchos años en la Procuraduría General de la República (PGR), entre los que formaban parte, eun fiscalizador del Distrito Nacional, quienes se dedicaban a eliminar, borrar y alterar los registros de los antecedentes penales, beneficiando a cientos de criminales, narcotraficantes y violadores a cambio de grandes sobornos. Dicho entramado criminal fue desmantelado por medio de la Operación Gavilán. Con este accionar queda demostrada la vulnerabilidad y el poco control que se tiene en la base de datos y en la infraestructura tecnológica de la PGR, del Ministerio Público y de todo el Sistema Judicial dominicano, por el fácil acceso que se tiene a las informaciones judiciales confidenciales. Este entramado criminal constituyó, no solo una amenaza y una violación a la Seguridad Jurídica y al Sistema de Justicia Penal del país, sino, que permitió la evasión ante las autoridades de personas que se encontraban con procesos penales en los tribunales El propio Ministerio Público en su acusación contra esta estructura criminal, denunció que la misma se dedicaba a borrar, eliminar y alterar los antecedentes penales para favorecer a sicarios, narcotraficantes, a violadores sexuales, a imputados de violencia de género, adulteración de alcohol, actos de corrupción, secuestros, lavado de activos, entre otras violaciones.

Con estas acciones criminales, beneficiaron a miles de personas, incluyendo algunas que estaban cumpliendo hasta 30 años de prisión, para que aparecieran sin antecedentes penales en los registros de la PGR. Dichas acusaciones fueron aceptadas por los imputados. Estas violaciones constituyen un crimen de lesa patria, que debe ser castigado con penas máximas, pues han sido muchas las personas, incluyendo al propio Estado dominicano, que han resultado gravemente afectadas por sus actos delincuenciales y con sus flagrantes delitos. Estas son de las razones que explican a una gran parte de la ciudadanía, cuando esta se pregunta, por qué tantos delincuentes, criminales, narcotraficantes, lavadores de activos y violadores, con pruebas contundentes en su contra, son puestas en libertad con tantas facilidades. A pesar de que el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional consideró como ejemplar esta condena, dado la gravedad de los daños causados al Sistema Judicial, al Estado dominicano y a tantas personas afectadas, consideramos que la misma ha sido muy benigna, simple y benévola.