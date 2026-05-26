Kenia Lora llama a reforzar supervisión, atención integral y mecanismos de protección en centros de acogida infantil

SANTO DOMINGO.- Kenia Lora, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia de esa organización política, expresó su profunda consternación ante la muerte de una adolescente en un hogar de paso del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), al tiempo que llamó a fortalecer de manera urgente los mecanismos de supervisión, seguimiento y acompañamiento en todos los centros de atención residencial y ambulatoria dirigidos a niños, niñas y adolescentes.

Kenia Lora consideró que los recientes hechos de violencia entre adolescentes constituyen una seria señal de alerta sobre las condiciones emocionales, sociales y familiares que impactan a una parte importante de la población infantil y juvenil del país.

“Cuando ocurren hechos tan dolorosos como este, toda la sociedad está llamada a una profunda reflexión. Estamos frente a una realidad que demanda mayores niveles de prevención, acompañamiento emocional oportuno y una capacidad de respuesta institucional más efectiva y articulada”, expresó Kenia Lora, quien también se desempeñó como presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) y directora ejecutiva del Conani.

La dirigente política sostuvo que los procesos de supervisión, monitoreo y evaluación permanente deben abarcar tanto los hogares de paso administrados por el Estado como las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL) que ofrecen atención residencial y ambulatoria a menores de edad, garantizando estándares adecuados de seguridad, convivencia, atención psicológica especializada y protección integral de derechos.

Kenia Lora afirmó que la protección de la niñez y la adolescencia no puede limitarse exclusivamente a la existencia de programas o asignaciones presupuestarias, sino que requiere personal debidamente capacitado, protocolos efectivos de seguimiento, intervención temprana y políticas públicas centradas en la prevención, la salud mental y el fortalecimiento del núcleo familiar.

“La violencia entre niños, niñas y adolescentes evidencia profundas heridas sociales que deben ser abordadas de manera integral. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar condiciones de vida dignas para las familias dominicanas, promoviendo entornos seguros, libres de violencia y con oportunidades reales de desarrollo humano”, afirmó la miembro del Comité Político del PLD.

Kenia Lora reiteró que cada hecho de violencia que involucre a menores de edad debe generar respuestas institucionales oportunas y sostenidas, así como una revisión permanente de los sistemas de protección y atención.

“Cada vez que un niño, niña o adolescente sufre violencia, toda la sociedad debe asumir una reflexión profunda. No podemos normalizar estas tragedias ni reaccionar únicamente cuando ocurren hechos lamentables”, concluyó.

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