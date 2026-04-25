Jorge Asjana llama a la UASD a asumir liderazgo nacional frente a la violencia

El doctor Jorge Asjana David, aspirante a rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), exhortó a la comunidad universitaria y a toda la sociedad dominicana a asumir un compromiso firme y decidido en la lucha contra la violencia que afecta al país, esto durante el multitudinario acto de cierre de campaña celebrado en la UASD Recinto San Juan de la Maguana.

En una emotiva reflexión, Asjana David manifestó su profunda preocupación ante los constantes hechos violentos que, día tras día, ocupan los principales titulares de los medios de comunicación, cobrando la vida de niños, jóvenes, adultos y envejecientes en toda la geografía nacional.

El destacado académico sostuvo que, ante esta realidad, la UASD no puede permanecer en silencio ni mostrarse indiferente. “Nuestra universidad, símbolo histórico de paz, pensamiento crítico y compromiso social, está llamada a desempeñar un rol protagónico en la construcción de soluciones que contribuyan a transformar esta dolorosa realidad”, expresó.

Asjana afirmó que la Universidad Primada de América debe trascender las aulas y convertirse en un actor determinante en la promoción de valores, la formación ciudadana y el fortalecimiento de una auténtica cultura de paz.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades universitarias, a los candidatos y a todos los integrantes del movimiento académico y social a unir voluntades y pasar del discurso a la acción, impulsando iniciativas concretas que contribuyan a reducir los alarmantes indicadores de violencia que hoy golpean a la nación.

“Ha llegado la hora de que la Universidad Autónoma de Santo Domingo reafirme, una vez más, su compromiso histórico con los mejores intereses del pueblo dominicano”, enfatizó.

Las palabras de Jorge Asjana David encontraron una entusiasta acogida entre los asistentes, quienes valoraron su sensibilidad social, su visión transformadora y su firme determinación de colocar a la UASD al servicio de las grandes causas nacionales.

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