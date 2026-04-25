GUERRA, CRISIS GLOBAL

Por Narciso Isa Conde

“Como pueblo estamos sufriendo un aumento vertiginoso de

precios del petróleo y derivados…combustibles refinados, gas,

agroquímicos.”

La guerra desatada por EEUU e Israel contra Irán tiende a agravar

en grande la crisis energética hasta convertirla en crisis económica

y social mundial con tendencia a una gran depresión

Abinader se comprometió con la agresión a

Venezuela y apostó a EEUU y a Israel contra Irán, pelándose el

billete.

Igual aconteció con toda la partidocracia y la plutocracia dominante

en este país, colocada al servicio de EEUU y del

trumpismo dominante; al margen de los cambios mundiales en

gestación: BRICS, Sur Global, China, Rusia y nuevo orden mundial

multipolar.

Como pueblo estamos sufriendo un aumento vertiginoso de precios

del petróleo y derivados…combustibles refinados, gas,

agroquímicos…

Estamos ante una cadena inflacionaria en la producción, servicios y

distribución: alzas de alimentos, bebidas, agua, ropa, viviendas,

transporte, salud, educación…

La guerra global infinita, como respuesta imperialista a su

decadencia, ha encontrado en Irán el pantano mayor y el revés que

precipita la tendencia a su caída.

Los hay beneficiarios de las guerras, aunque las pierdan: el

Complejo militar industrial, el sistema financiero, las industrias

armamentistas, los consorcios petroleros, mineros y micro-

electrónicos, y las elites capitalistas dominantes.

Los cruelmente castigados por las guerras, la destrucción, las

muertes y la carestía, están a la vista: pueblos y países oprimidos

no

La propuesta del pacto nacional deAbinader incluye a

culpables y no culpables; a responsables y no responsables de

genocidios, destrucciones, penurias, carestía, inflación generalizada

e incremento brutal de las desigualdades sociales.

¿CUÁL TRANSFORMACIÓN FISCAL?

De nuevo se habla de reforma fiscal para imponer una contra-

reforma o una reforma tributaria regresiva en el marco de un pacto

en que gobierno, estado y elites capitalistas ejercen el poder contra

el pueblo trabajador.

Nos quieren cargar la inflación de las guerras que ellos han

respaldado, plegándose a EEUU e Israel, renunciando a una

política de paz o guardando silencio cómplice frente a la

prepotencia criminal del neofascismo imperialista.

Se proponen aumentar impuestos al consumo, mantener los

impuestos a los combustibles, prolongar los privilegios, evasiones y

exenciones; y obligar al pueblo a pagar combustibles,

medicamentos, alimentos, servicios de salud y educación y

transporte. muchos más caros, apenas pellizcando a los

tutumpotes.

Esto es inaceptable.

Los movimientos sociales y las izquierdas transformadoras no

tienen que pactar nada con este gobierno, este Estado y la clase

que los usurpa, sino arrancarle a las elites capitalistas y a la

partidocracia lo que se roban todos los días.

Una transformación fiscal progresiva obliga a modificar y ampliar las

fuentes de ingresos del Estado para cubrir gastos y financiar

inversiones públicas, planes sociales, políticas de bienestar

colectivo, servicios públicos, mejorar la producción nacional,

recuperar soberanía, adquirir insumos y equipos vinculados a la

investigación y realizar inversiones relacionadas con las ciencias,

tecnologías de punta y humanidades.

En consecuencia, implica aumentar los ingresos del estado, revisar

y reformar el gasto público, redefinir prioridades, eliminar y/o

recortar exenciones y exoneraciones, erradicar dispendios y detener

derroches; suprimir prebendas, privilegios, gastos suntuarios y

corruptelas…

En ese tipo de transformación es fundamental, por tanto, definir y

precisar el propósito general de la misma.

Con esos fines, en estas condiciones de desigualdades y abismos

sociales dramáticos, de empobrecimiento material y espiritual

creciente, en una sociedad con volúmenes enormes de personas en

la miseria y elites burguesas opulentas, es imprescindible adoptar

medidas que garanticen mejorías significativas en las condiciones y

calidad de vida del pueblo de a pie; así como igualdad salarial y de

ingresos por trabajos similares de hombres y mujeres, y en todas

las edades de la fuerza humana laboral disponible.

En caso contrario, no será una reforma progresiva, sino regresiva o

más bien, contra-reforma.

Pero, además, a esto emplaza:

1.-La enorme degradación ambiental, las carencias y déficits

brutales en educación, en alimentación y bajos salarios,

2.-El alto desempleo, el enorme subempleo, la dramática

marginalidad económica-social, y los graves problemas de

salud, seguridad social y seguridad ciudadana…

3.- El altísimo déficit de viviendas, agua y electricidad, con un

estado delincuente, la dependencia galopante y significativos

déficits en la producción nacional y la balanza comercial.

La REFORMA FISCAL para ser una transformación del sistema

fiscal que beneficie a los pobres, debe centrarse en mejorar las

condiciones de vida del pueblo empobrecido, con un plan preciso

que toque todos esos capítulos interrelacionados.

Con esas grandes metas pendientes, las verdaderas reformas no

pueden ser “equitativas” o “equilibradas” en cuanto a su impacto

sobre ricos y pobres, como mañosamente se pregona.

No debe serlo, ni en el orden de los ingresos ni de los gastos.

Las transformaciones deben parcializarse; esto es, destinarse a

favorecer a los pobres y a enfrentar los males acumulados.

Alejarse de ser instrumentos de los ricos y muy ricos.

Necesitan ser inclinadas a revertir un orden tributario basado en

impuestos al consumo, que penaliza sobre todo y en gran medida a

la pobrecía y a sectores de las capas medias.

Requieren reducir gastos corrientes no prioritarios y aumentar las

inversiones productivas.

Deben, al menos, quitarle algo significativo a los que poseen

riquezas escandalosas y a la vez reciben ganancias insultantes,

para redistribuir esos bienes y esos dineros a beneficio de los que

menos tienen,

Eso requiere aumentar escalonadamente, a niveles muy superiores

a los actuales, los impuestos a la renta; gravar las grandes fortunas,

ponerles fuertes impuestos a propiedades mega-millonarias, al

consumo lujoso, y a la usura (bancos); y, además, recuperar

sumariamente las enormes riquezas robadas al estado y al

patrimonio público y natural del país.

6

Los cambios deben dirigirse a captar los recursos y reducir gastos

asignados, o indebida e injustamente apropiados, actualmente

destinados a beneficiar unilateralmente a la clase dominante,

sectores opulentos, parasitarios y corruptos…para entonces

destinarlos a satisfacer necesidades imperiosas de PUEBLO

TRABAJADOR.

Ingresos y gastos mal orientados, guardan ahora una fuerte relación

con un presupuesto actualmente insuficiente, deficitario, con una

ridícula asignación en gasto de capital y un abultado gasto

corriente, sensiblemente menguado, en más de un 30 %, por el

pago de los servicios de la deuda pública. Algo que es preciso

reformar y superar.

Entiendo inaceptable que, en nombre de una reforma fiscal y de la

necesidad de aumentar los ingresos y racionalizar el gasto, sean

afectados los/as de abajo y los/as del medio.

El sentido de justicia debe primar ante a un cuadro de crecimiento

económico brutalmente desigual y bárbaramente injusto en su

distribución, en la apropiación y disfrute de las riquezas producidas,

y las penurias impuestas a las mayorías populares despojadas de

toda fortuna.

La ley del embudo debe comenzarse a desmontar sin vacilaciones

Visited 1 times, 1 visit(s) today