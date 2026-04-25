Primicias final abril 2026, agenda del presidente Abinader, temas económicos y bancarios, respaldo de Banreservas al arroz, Date, crecimiento 5.1% en la economía en marzo, según el Banco Central, Valdez Albizu en reuniones FMI y GBM

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El presidente de la República Luis Abinader con una agenda de actividades oficiales en la Vega, Santiago, Duarte y Maria Trinidad Sanchez, inaugurando obras y participando en otras actividades, como la Feria del Libro de la Cultura en la región del Cibao, en Santiago de los Caballeros; el apoyo de Banreservas con RD$12,000 millones para financiar la producción de arroz 2026-2027, la presencia de más de 200 empresas en en la feria de turismo Date 2026, la necesidad de una reingeniería en el gasto familiar, el presidente Luis Abinader resaltando las carreteras construidas en la sierra, quince comunidades aisladas por las lluvias, la economía dominicana registrando un crecimiento interanual de 5.1 % en marzo 2026, según el Banco Central; la participación del gobernador deel Banco Central, Héctor Valdez Albizu en las reuniones de primavera del FMI y del GBM; inundaciones en Puerto Plata y Montecristi, preocupacion por la violencia, una carretera que une a Jarabacoa con la Presa de Tavera, la labor de la Cruz Roja Dominicana en las provincias, las lluvias impactando comunidades de la Costa Norte y del Noroeste, son temas de actualidad en Republica Dominicana y el mundo.

PRESIDENTE LUIS ABINADER EN LA FERIA DEL LIBRO Y DE LA CULTURA EN EL CIBAO EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

GOBERNADOR DEL BANCO CENTRAL ENLAS REUNIONES DE PRIMAVERA DEL FMI Y DEL GBM

En las referidas reuniones el FMI presentó el reporte sobre las Perspectivas para la Economía

Mundial (WEO, por sus siglas en inglés), en el que se proyecta un crecimiento para la

República Dominicana de 3.7 % y de 2.3 % para la región durante el presente año 2026.

Washington D.C., Estados Unidos. El gobernador del Banco Central de la República

Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, participó en las reuniones de primavera del Fondo

Monetario Internacional (FMI) y del Grupo Banco Mundial (GBM), las cuales se llevaron a

cabo desde el 13 al 18 de abril de 2026, en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de

América.

Durante su participación, Valdez Albizu sostuvo una importante reunión con el nuevo director

del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk, y su directora adjunta, Dora

Iakova, donde sostuvieron intercambios e impresiones sobre el contexto macroeconómico de

la República Dominicana y las perspectivas de crecimiento e inflación en un entorno

internacional de incertidumbre. Asimismo, el funcionario Chalk manifestó el interés del

organismo en continuar acompañando al país a través de asistencia técnica, así como en

analizar los efectos regionales de las dinámicas globales que están configurando el escenario

actual, en un contexto caracterizado por mayores tensiones geopolíticas.

En adición, el gobernador Valdez Albizu, conjuntamente con el ministro de Hacienda y

Economía, Magín Díaz, participaron en una reunión con la directora gerente del FMI, Kristalina

Georgieva, en un encuentro con los ministros, gobernadores de finanzas y bancos centrales

de América Latina, Canadá y Estados Unidos, donde se intercambiaron opiniones sobre las

recientes tendencias de la economía global y sus efectos en la región.

Georgieva destacó que los fundamentos macroeconómicos de los países son importantes en

periodos de crisis, por lo cual, aquellos países con fundamentos fuertes pueden sortear la

crisis de una mejor manera. Mencionó, además, que persisten riesgos asociados al

escalamiento del conflicto bélico en el Medio Oriente, el cual ha producido un incremento de la

incertidumbre, así como volatilidad en el precio del petróleo y otras materias primas.

Banreservas dispone RD$12,000 millones para financiar la producción de arroz 2026-2027

Los préstamos serán a una tasa preferencial del 7%, lo que garantizará la estabilidad de los precios del cereal en el mercado

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguilera, anunció este jueves que la institución financiera dispuso RD$12,000 millones para el financiamiento del Programa de Pignoración de Arroz 2026-2027, a una tasa de interés preferencial de un 7%.

Aguilera explicó que las condiciones especiales del financiamiento permitirán el abastecimiento de la población a precios asequibles, además de beneficiar a miles de productores y molineros de todo el país.

Agregó que esas facilidades también constituyen un respaldo necesario para el sector agrícola nacional y dinamizan la económica del país, así como el abastecimiento del cereal tan demandado en los hogares dominicanos.

“Esta tasa, no solo preferencial sino inmejorable, reafirma el programa como una herramienta eficaz para asegurar la estabilidad de precios, garantizar el flujo de caja y la rentabilidad del sector”, dijo Aguilera.

Aguilera precisó que este sector tiene un impacto fundamental en la dinámica económica del país, con aportes que representan más del 20% del valor bruto de la producción agropecuaria nacional.

“Es el cultivo que más agrega al producto interno bruto agrícola, y genera más de 300,000 empleos directos e indirectos en todo el país, convirtiéndose en una de las principales fuentes de trabajo en las zonas rurales”, indicó el ejecutivo bancario.

El presidente ejecutivo de Banreservas resaltó que, en una historia de compromiso con esta importante actividad económica, la institución financiera ha destinado más de RD$90,000 millones al Programa de Pignoración de Arroz, con desembolsos que ya alcanzan los RD$83,000 millones.

Este respaldo -añadió- evidencia el liderazgo como el banco que aporta más financiamiento al sector, con una participación del 77% del total de la cartera de todo el sistema financiero nacional, brindando una vía para la sostenibilidad, la expansión y la modernización del agro, y a la vez un puente hacia el bienestar de todos los dominicanos.

Al respecto, el ministro de Agricultura, ingeniero Francisco Espaillat, destacó que “este programa ha unificado y fortalecido el sector arrocero desde sus inicios, a tal punto que le ha permitido crecimiento y desarrollo estable y constante. Ha sido clave la participación de los bancos comerciales, destacándose el apoyo constante y preciso del Banco de Reservas de la República Dominicana para garantizar su desarrollo y crecimiento”.

Mientras que Fausto Pimentel, presidente de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (Adofa), dijo que el Programa de Pignoración de Arroz es un pilar fundamental para ese sector, porque representa una importante fuente de liquidez, que les permite disponer de dinero a tiempo, lo que obliga a los distintos actores a trabajar juntos para mitigar el riesgo y garantizar la seguridad alimentaria a la población.

En la actividad también habló Marcos Rodríguez, presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz); quien resaltó la importancia del Programa de Pignoración de arroz para garantizar la producción y estabilizar los precios del cereal en el mercado.

Al acto protocolar asistieron la gobernadora de La Vega, Luisa Altagracia Jiménez; el senador Ramón Genao; funcionarios del Ministerio de Agricultura, del Banco Agrícola, molineros y productores de las diferentes zonas productivas del país, así como ejecutivos de Banreservas.

Pies de fotos

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, en el lanzamiento del programa de Pignoración de Arroz, en compañía, desde la izquierda, de Marcos Rodríguez, presidente de Fenarroz; Francisco Espaillat Bencosme, ministro de Agricultura; Ysidro García, vicepresidente senior de Negocios; y Fausto Armando Pimentel, presidente de ADOFA.

El doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, habla en el lanzamiento del Programa Pignoración de Arroz, realizado en Cerro Alto Mountain Club, de La Vega.

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera; y el vicepresidente ejecutivo senior de Negocios, Ysidro García, realizan la entrega simbólica del cheque de financiamiento a productores de arroz en el lanzamiento del Programa Pignoración 2026-2027

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