Un rayo equis a la radio
Maguá Moquete Paredes
maguamoqueteparedes@gmail.com
El desarrollo de la radio y de las tecnologías asociadas a la transmisión de
señales ha sido uno de los avances más significativos en la historia de las
comunicaciones. A lo largo del siglo XX, la evolución de los sistemas de transmisión
permitió no solo mejorar la calidad del sonido, sino también ampliar el alcance de las
emisiones, facilitando la conexión entre personas a grandes distancias.
Estos avances no
se limitaron únicamente al ámbito técnico, sino que también tuvieron un profundo
impacto social, cultural y económico.
La radio se convirtió en un medio fundamental
para la difusión de información, entretenimiento y educación, influyendo en la
formación de la opinión pública y en la construcción de identidades colectivas.
Además, el perfeccionamiento de los circuitos y receptores contribuyó al
desarrollo de otras tecnologías modernas, como la televisión, las telecomunicaciones
digitales y las redes inalámbricas. En la actualidad, muchos de los principios
establecidos en las primeras investigaciones sobre ondas electromagnéticas continúan
siendo la base de innovaciones más complejas, demostrando la relevancia y vigencia de
estos descubrimientos en el mundo contemporáneo. De esta manera, la historia de la
radio refleja un proceso continuo de innovación y adaptación tecnológica.
Edwin Howard Armstrong (18 diciembre 1890 – 1 febrero 1954) fue un prolífico
ingeniero eléctrico e inventor estadounidense, reconocido principalmente por desarrollar
la radio en frecuencia modulada (FM) en 1933. Su innovación redujo drásticamente el
ruido y la interferencia de la radio AM, revolucionando la calidad del sonido, aunque
enfrentó grandes batallas legales con la RCA.
Además de la FM, inventó el circuito regenerativo, el receptor superheterodino y
el circuito superreaccionario, que son fundamentales para las comunicaciones
modernas. Fue uno de los inventores más influyentes de la era de la radio, sentando las
bases de la radiodifusión moderna con sus múltiples aportaciones.
Debido a costosos litigios y la oposición de grandes corporaciones, Armstrong
sufrió un grave desgaste emocional y se suicidó en 1954. Su viuda continuó la lucha
legal, ganando una batalla por los derechos de la patente contra la RCA en 1967. Radio
Corporation of America es una histórica marca de electrónica, fundada en 1919,
conocida por fabricar televisiones, electrodomésticos y equipos de audio.
El término circuito de superreacciones (o receptor supergenerativo) se refiere a
un tipo de receptor de radio diseñado para recibir frecuencia (FM), caracterizado por su
alta ganancia y simplicidad, utilizando un solo componente activo (como un transistor).
Guillermo Marconi es conocido como el padre de la radio. Marconi fue un
inventor que demostró que la comunicación mediante ondas de radio era posible. En
1865 envió y recibió la primera señal de radio. El 12 de diciembre del 1901 transmitió
la primera señal de radio inalámbrica a través del océano Atlántico.
En noviembre del 1919, Hanso Schotanus à Steringa Idzerda fue un científico
holandés, empresario y pionero en tecnología de radio que comenzó a transmitir,
utilizando FM de banda estrecha, a través de la estación PCGG, ubicada en La Haya,
Países Bajos. Sin embargo, la mayoría de las primeras estaciones de radiodifusión
tenían transmisiones de modulación de amplitud (AM).
Las ondas electromagnéticas son formas de energía que viajan a la velocidad de
la luz (300,000 km/s) a través del vacío o de medios materiales sin necesitar soporte
físico. Consisten en la oscilación conjunta de campos electromagnéticos perpendiculares
entre sí, propagándose como energía radiante e incluyen la luz visible, las ondas de
radio, las microondas, los rayos X y los rayos gamma.
El circuito regenerativo es la base tecnológica de los sistemas que se regeneran a
sí mismos cuyo componente principal se denomina elemento activo que puede ser un
tubo de vacío o un componente de estado sólido como un transistor. Permite la
demodulación de señales de CW (Continuous Wave u Onda Continua) que son un
método de transmisión de radiofrecuencia (RF) donde una onda portadora de amplitud y
frecuencia constantes se interrumpe para transmitir información, AM (Amplitud
Modulada) son un método de transmisión analógica que varía la amplitud (fuerza) de
una onda portadora de alta frecuencia de acuerdo con la información (audio/voz) que se
desea enviar y BLU (Banda Lateral Única o Single Side Band – SSB) son un tipo de
modulación de amplitud eficiente que transmite solo una banda lateral (superior o
inferior) y suprime la portadora.
Asimismo, el receptor superheterodino es una arquitectura de radio que
convierte las señales de radiofrecuencia (RF) entrantes a una frecuencia intermedia (FI)
fija, facilitando la ampliación, filtrado y selectividad.
El circuito superreaccionario (o superhet) es un oscilador local (LO) y un
mezclador para cambiar notablemente la separación de estaciones adyacentes y calidad
del sonido.
En este contexto, indico que el hertz (Hz), nombrado fue honor al físico alemán
Heinrich Rudolf Hertz (22 febrero de 1857 – 1 enero 1894), que descubrió la
propagación de las ondas electromagnéticas. El nombre fue establecido por la Comisión
Electrotécnica Internacional (IEC, International Electrotechnical Commission, es una
organización de normalización en las áreas eléctricas, electrónicas y tecnológicas) en
1930.
Las ondas hertzianas son radiaciones electromagnéticas, principalmente de radio
y televisión, que viajan por el espacio a la velocidad de la luz. Son la base de la
comunicación inalámbrica (telegrafía, radio, televisión, redes móviles).
Maguá Moquete Paredes
Periodista, Politólogo,
Analista Internacional