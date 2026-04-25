Un rayo equis a la radio

Maguá Moquete Paredes

maguamoqueteparedes@gmail.com

El desarrollo de la radio y de las tecnologías asociadas a la transmisión de

señales ha sido uno de los avances más significativos en la historia de las

comunicaciones. A lo largo del siglo XX, la evolución de los sistemas de transmisión

permitió no solo mejorar la calidad del sonido, sino también ampliar el alcance de las

emisiones, facilitando la conexión entre personas a grandes distancias.

Estos avances no

se limitaron únicamente al ámbito técnico, sino que también tuvieron un profundo

impacto social, cultural y económico.

La radio se convirtió en un medio fundamental

para la difusión de información, entretenimiento y educación, influyendo en la

formación de la opinión pública y en la construcción de identidades colectivas.

Además, el perfeccionamiento de los circuitos y receptores contribuyó al

desarrollo de otras tecnologías modernas, como la televisión, las telecomunicaciones

digitales y las redes inalámbricas. En la actualidad, muchos de los principios

establecidos en las primeras investigaciones sobre ondas electromagnéticas continúan

siendo la base de innovaciones más complejas, demostrando la relevancia y vigencia de

estos descubrimientos en el mundo contemporáneo. De esta manera, la historia de la

radio refleja un proceso continuo de innovación y adaptación tecnológica.

Edwin Howard Armstrong (18 diciembre 1890 – 1 febrero 1954) fue un prolífico

ingeniero eléctrico e inventor estadounidense, reconocido principalmente por desarrollar

la radio en frecuencia modulada (FM) en 1933. Su innovación redujo drásticamente el

ruido y la interferencia de la radio AM, revolucionando la calidad del sonido, aunque

enfrentó grandes batallas legales con la RCA.

Además de la FM, inventó el circuito regenerativo, el receptor superheterodino y

el circuito superreaccionario, que son fundamentales para las comunicaciones

modernas. Fue uno de los inventores más influyentes de la era de la radio, sentando las

bases de la radiodifusión moderna con sus múltiples aportaciones.

Debido a costosos litigios y la oposición de grandes corporaciones, Armstrong

sufrió un grave desgaste emocional y se suicidó en 1954. Su viuda continuó la lucha

legal, ganando una batalla por los derechos de la patente contra la RCA en 1967. Radio

Corporation of America es una histórica marca de electrónica, fundada en 1919,

conocida por fabricar televisiones, electrodomésticos y equipos de audio.

El término circuito de superreacciones (o receptor supergenerativo) se refiere a

un tipo de receptor de radio diseñado para recibir frecuencia (FM), caracterizado por su

alta ganancia y simplicidad, utilizando un solo componente activo (como un transistor).

Guillermo Marconi es conocido como el padre de la radio. Marconi fue un

inventor que demostró que la comunicación mediante ondas de radio era posible. En

1865 envió y recibió la primera señal de radio. El 12 de diciembre del 1901 transmitió

la primera señal de radio inalámbrica a través del océano Atlántico.

En noviembre del 1919, Hanso Schotanus à Steringa Idzerda fue un científico

holandés, empresario y pionero en tecnología de radio que comenzó a transmitir,

utilizando FM de banda estrecha, a través de la estación PCGG, ubicada en La Haya,

Países Bajos. Sin embargo, la mayoría de las primeras estaciones de radiodifusión

tenían transmisiones de modulación de amplitud (AM).

Las ondas electromagnéticas son formas de energía que viajan a la velocidad de

la luz (300,000 km/s) a través del vacío o de medios materiales sin necesitar soporte

físico. Consisten en la oscilación conjunta de campos electromagnéticos perpendiculares

entre sí, propagándose como energía radiante e incluyen la luz visible, las ondas de

radio, las microondas, los rayos X y los rayos gamma.

El circuito regenerativo es la base tecnológica de los sistemas que se regeneran a

sí mismos cuyo componente principal se denomina elemento activo que puede ser un

tubo de vacío o un componente de estado sólido como un transistor. Permite la

demodulación de señales de CW (Continuous Wave u Onda Continua) que son un

método de transmisión de radiofrecuencia (RF) donde una onda portadora de amplitud y

frecuencia constantes se interrumpe para transmitir información, AM (Amplitud

Modulada) son un método de transmisión analógica que varía la amplitud (fuerza) de

una onda portadora de alta frecuencia de acuerdo con la información (audio/voz) que se

desea enviar y BLU (Banda Lateral Única o Single Side Band – SSB) son un tipo de

modulación de amplitud eficiente que transmite solo una banda lateral (superior o

inferior) y suprime la portadora.

Asimismo, el receptor superheterodino es una arquitectura de radio que

convierte las señales de radiofrecuencia (RF) entrantes a una frecuencia intermedia (FI)

fija, facilitando la ampliación, filtrado y selectividad.

El circuito superreaccionario (o superhet) es un oscilador local (LO) y un

mezclador para cambiar notablemente la separación de estaciones adyacentes y calidad

del sonido.

En este contexto, indico que el hertz (Hz), nombrado fue honor al físico alemán

Heinrich Rudolf Hertz (22 febrero de 1857 – 1 enero 1894), que descubrió la

propagación de las ondas electromagnéticas. El nombre fue establecido por la Comisión

Electrotécnica Internacional (IEC, International Electrotechnical Commission, es una

organización de normalización en las áreas eléctricas, electrónicas y tecnológicas) en

1930.

Las ondas hertzianas son radiaciones electromagnéticas, principalmente de radio

y televisión, que viajan por el espacio a la velocidad de la luz. Son la base de la

comunicación inalámbrica (telegrafía, radio, televisión, redes móviles).

Maguá Moquete Paredes

Periodista, Politólogo,

Analista Internacional

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