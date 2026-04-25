BAJOS SALARIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADA

Por Glovis Reyes Aglon

Las recientes declaraciones del comunicador y dirigente político Michael Miguel Holguín han reactivado el debate sobre los bajos salarios en las universidades privadas del país.

Se trata de un tema sensible que impacta directamente la calidad educativa y la dignidad del ejercicio docente. Una parte importante de estas instituciones opera bajo el modelo de fundaciones sin fines de lucro (ONG), lo que introduce una complejidad adicional al análisis.

Si bien este esquema responde a una lógica de servicio, también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de condiciones salariales justas.

El ejercicio docente suele asociarse a la vocación y al compromiso social. Sin embargo, este enfoque no debería justificar limitaciones en la remuneración de los profesionales, quienes constituyen el eje central del sistema educativo.

En el sector público, los avances derivados de la inversión del 4 % en educación han generado mejoras progresivas.

No obstante, en el ámbito privado, estas transformaciones no parecen reflejarse con la misma intensidad.

Ante esta realidad, se hace necesario promover estudios que permitan comprender mejor las estructuras salariales y organizativas de estas instituciones, con miras a impulsar cambios que favorezcan tanto a los docentes como a la calidad de la educación superior.

El debate está abierto y requiere la participación de todos los actores del sistema educativo

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