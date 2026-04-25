Banreservas apuesta en DATE 2026 por la diversificación del turismo dominicano

Decenas de rondas de negocios se desarrollan en el estand de la institución financiera, donde se visualizan novedosos proyectos para el país

Punta Cana.- El Banco de Reservas desarrolla, en el marco del Dominican Annual Tourism Exchange (DATE) 2026, una extensa agenda de reuniones y rondas de negocios con importantes actores del turismo regional, con la finalidad de diversificar la oferta turística dominicana ante las exigentes demandas globales.

La delegación de la institución es encabezada por la vicepresidenta de Negocios Turísticos, Deyanira Pappaterra, quien participa en representación del presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguilera.

Como principal institución financiera del país, Banreservas consolida su presencia en DATE 2026, que se celebra del 22 al 24 de abril en el Barceló Bávaro Convention Center, y que proyecta la realización de más de 8,000 citas de negocios, reuniendo a cientos de hoteleros, inversionistas, desarrolladores y tour operadores de todo el mundo.

En ese contexto, el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguilera, destacó la importancia de continuar fortaleciendo el turismo como uno de los principales motores económicos del país.

“En Banreservas reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo del turismo dominicano, promoviendo la diversificación de la oferta y respaldando proyectos que impulsen la competitividad del país en los mercados internacionales”, expresó.

Las reuniones se llevan a cabo en el estand de la entidad bancaria, donde miembros de la Vicepresidencia de Negocios Turísticos evalúan y dan seguimiento a novedosas propuestas que buscan desarrollarse en la República Dominicana y que procuran el respaldo del sector financiero.

De su lado, la vicepresidenta de Negocios Turísticos, Deyanira Pappaterra, resaltó el valor de DATE como escenario estratégico para la identificación de nuevas oportunidades de inversión y alianzas.

“DATE representa una plataforma clave para identificar nuevas oportunidades de inversión y continuar fortaleciendo las relaciones con los principales actores de la industria turística regional e internacional”, destacó.

En esta edición de la feria participan más de 200 empresas de los segmentos de turismo deportivo, de salud, cultural y de naturaleza, con las cuales el Banco trabaja de la mano a través de su equipo especializado en Negocios Turísticos, fortaleciendo la diversificación de la oferta turística nacional.

El Dominican Annual Tourism Exchange (DATE), organizado por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES), se consolida como la principal plataforma de negocios del sector, facilitando el contacto directo entre la oferta turística dominicana y compradores internacionales.

El interés de Banreservas por participar activamente en importantes ferias turísticas como DATE responde a su compromiso de impulsar el desarrollo económico del país y dinamizar los sectores productivos, contribuyendo así al crecimiento de la economía y al bienestar de los ciudadanos.

Junto a Pappaterra participan Kenneth Marti, director senior de Negocios Turísticos; Judith Rubiera, directora de Negocios Turísticos; Dalba Cruceta, directora de Negocios Turísticos, y Yamel Pimentel, gerente de Negocios Turísticos, quienes conforman el equipo especializado que lidera la agenda de encuentros estratégicos durante la feria.

Desde hace varias décadas, las principales cadenas hoteleras nacionales e internacionales, así como nuevos nichos del sector, aprovechan DATE como plataforma para presentar innovadoras propuestas turísticas dirigidas al mercado global.

Desde 2014, Banreservas forma parte del Dominican Annual Tourism Exchange (DATE), evento líder en la comercialización del producto turístico dominicano.

Cada año, en este cónclave turístico se concretan importantes negociaciones entre agentes de viajes, tour operadores, grupos especializados y proveedores del sector turístico regional, donde Banreservas desempeña un rol clave en el financiamiento de nuevos proyectos, reafirmando su liderazgo como principal aliado financiero del turismo dominicano.

PIES DE FOTOS

Equipo de Negocios Turísticos del Banco de Reservas junto al ministro David Collado y funcionarios del Ministerio de Turismo en la feria DATE 2026.

Equipo de Negocios Turísticos del Banco de Reservas junto a visitantes de la feria DATE 2026

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