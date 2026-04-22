El poder silencioso: el administrador en la política universitaria

Cuando imaginas el escenario universitario, dentro del tren administrativo se visibiliza a

rectores, vice rectores, decanos, grupos estudiantiles, asociaciones gremiales. Lo menos

cercanos dentro de este contexto resulta la figura del administrador que ejerce un poder

silencioso en el manejo de los procesos administrativos, informaciones valiosas que

actúan directamente en la toma de decisiones institucionales y la ejecución de políticas

que contribuyen al buen manejo y funcionamiento universitario.

Su función en todos los estamentos tanto públicos y privados, no es siempre

evidenciado. Es una realidad que la composición de la estructura, el responsable de una

gestión efectiva es exclusivamente del administrador.

En todos los tiempos ha existido la necesidad de administrar, tanto es así, que las

civilizaciones antiguas, como los sumerios, egipcios, romanos, griegos etc. de forma

empírica buscaban la manera de gestionar y resolver los problemas de la época. Ese

empirismo venia dado por la carencia natural de encontrar soluciones mediáticas a las

necesidades primarias, problemas sociales y manejo de conflictos grupales, lo que

resultaba complejo para crear un escenario de repuestas futuristas que vislumbrara

soluciones absolutas a mediano y largo plazo.

En esas instituciones públicas informales, donde se producía y distribuía los bienes de

consumo la figura del administrador jugaba su rol de equidad en el manejo de la

eficiencia y eficacia de los recursos.

El aumento de las actividades y demandas sociales con el crecimiento de la población

fueron en crecimiento, lo que conlleva a un cambio de administrar, de forma empírica a

la utilización de la administración científica para resolver problemas reales que los

métodos tradicionales no podían solucionar. Es donde nace la administración científica

planteada por Henrry Fayol y Frederick Taylor conocidos como los padres de la

administración científica, presentando a las empresas un objeto de estudio que son las

organizaciones, aplicando los principios, técnicas, reglas, procedimientos para aumentar

la productividad, el manejo efectivo de los procesos y las entradas y salidas de los

recursos.

Desde una perspectiva académica, la comprensión de los roles del administrador en la

política universitaria puede fundamentarse en los aportes de Henry Mintzberg, quien

plantea que el poder en las organizaciones no se limita a la autoridad formal, sino que se

distribuye en múltiples niveles a través de redes de influencia. En este sentido, el

administrador universitario ocupa una posición clave, al articular decisiones, coordinar

recursos y traducir la visión política en acciones concretas.

En la dinámica universitaria, el administrador no solo ejecuta políticas; también las

moldea. Su control sobre los flujos de información, los procedimientos administrativos

y la asignación de recursos le permite incidir, de manera indirecta pero efectiva, en las

decisiones estratégicas. Esta capacidad se alinea con lo que la teoría organizacional

denomina poder técnico y poder informacional, dimensiones que, aunque no siempre

visibles, son esenciales para la gobernanza institucional.

Asimismo, las universidades, concebidas como organizaciones complejas, responden a

estructuras que combinan elementos burocráticos y profesionales. En este contexto, el

administrador actúa como mediador entre la lógica académica y la lógica administrativa,

equilibrando intereses, gestionando conflictos y garantizando la operatividad del

sistema. Tal como señala la teoría de las configuraciones organizacionales, estas

instituciones requieren mecanismos de coordinación que trascienden la jerarquía formal,

lo que incrementa la relevancia del rol administrativo.

No obstante, este poder silencioso plantea desafíos éticos y de transparencia. La

influencia ejercida desde lo técnico puede derivar en prácticas discrecionales si no se

sustenta en principios de rendición de cuentas y gobernanza democrática. Por ello,

resulta imprescindible fortalecer marcos institucionales que regulen la toma de

decisiones, promoviendo una cultura organizacional basada en la equidad, la

participación y la responsabilidad social.

En el ámbito de la política universitaria latinoamericana, donde convergen intereses

académicos, políticos y sociales, el administrador emerge como un actor estratégico. Su

capacidad para interpretar el entorno, gestionar recursos escasos y garantizar la

continuidad institucional lo posiciona como un elemento clave en la sostenibilidad de

las universidades.

En este sentido, el administrador universitario adquiere un rol estratégico: debe

equilibrar la racionalidad administrativa con la sensibilidad política. Su función no se

limita a planificar, organizar y controlar, sino que implica interpretar el entorno

institucional, gestionar conflictos y construir consensos que favorezcan el desarrollo

académico. La política, por su parte, no debe entenderse como un obstáculo, sino como

un mecanismo de articulación que permite canalizar demandas, legitimar decisiones y

fortalecer la participación.

No obstante, esta relación exige un ejercicio ético y transparente. Cuando la política

desborda los límites institucionales y se impone sobre los criterios técnicos, se corre el

riesgo de distorsionar la misión universitaria. Por ello, la integración entre

administración y política en la universitaria debe sustentarse en principios de

institucionalidad, meritocracia y compromiso con la calidad educativa.

En las instituciones universitarias, el administrador y la política no solo deben andar

unidos, sino que su articulación debe orientarse al fortalecimiento de una gestión

universitaria eficiente, participativa y coherente con los fines sociales de la educación

superior.

M.A.B. Raquel Valdez lorenzo

La autora es profesora adjunta y coordinadora de la catedra general

de Escuela de administración.

Especialista en desarrollo organizacional.

Visited 2 times, 2 visit(s) today