JCE llama a militares, policías, menores y extranjeros legales que ya hicieron su solicitud a retirar su nueva cédula

Santo Domingo. – La Junta Central Electoral (JCE) informa a los menores de edad, policías y militares que ya hicieron el proceso de cedulación y se les entregó una certificación de cédula, que pueden pasar por cualquier centro de cedulación o centro de expedición de actas y cédulas a retirar su documento de identidad.

Asimismo, la institución hace un llamado especial a aquellos, dentro de esta categoría, que aún no han hecho el proceso de renovación o que van a solicitar por primera vez, para que realicen el proceso siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

En el caso de los extranjeros residentes legales en la República Dominicana, la institución les notifica que aquellos que ya hicieron el proceso de actualización del documento y que les fue emitida también la certificación de cédula pueden acudir a cualquiera de los tres centros de cedulación para extranjeros con los que contamos en el país. Adicionalmente, se ha habilitado la entrega de la tarjeta en la sede central del órgano electoral, ubicada frente a la Plaza de la Bandera.

Como parte de este proceso, se recuerda que aquellos extranjeros residentes legales que van a sacar la cédula de identidad por primera vez deben acudir únicamente a los centros de cedulación de extranjeros en el Distrito Nacional, en la calle Buenaventura Freites esquina avenida John F. Kennedy y en el distrito municipal de Verón, ubicado en la avenida Constitución, entrada de Ciudad del Sol.

La JCE exhorta a la población a que, ante cualquier inquietud sobre el proceso de renovación o el proceso para obtener la cédula por primera vez, consulte los portales web oficiales www.jce.gob.do o www.nuevacedula.jce.gob.do o se comuniquen a través del centro de contacto JCE Responde llamando o escribiendo vía WhatsApp al 809 523 0404.

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