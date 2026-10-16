Fedosa deja abierta Academia de lanzadores y receptores

SANTO DOMINGO-. Con una cuantía inicial de 23 aspirantes, la Federación Dominicana de Softbol (Fedosa) dejó abierta este miércoles su Academia de Pitchers y Catchers con el objetivo de comenzar a preparar temprano el personal para la Selección Nacional con vistas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2030.

El ingeniero Garibaldy Bautista, presidente de la Fedosa y del Comité Olímpico Dominicano (COD) proclamó que la apertura de esta academia es una demostración de que el deporte no se detiene.

“Acabamos de salir de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde nuestra selección masculina revalidó la medalla de oro ganada en los Juegos de San Salvador 2023, convirtiéndose en uno de los pocos países que ha podido repetir consecutivamente en dos juegos consecutivos”, recordó.

Indicó que luego del grandioso triunfo en Santo Domingo 2026, reunió a los técnicos, “al gran equipo de trabajo que tenemos en la Federación” y le planteó que si quieren repetir el éxito en 2030, “había que iniciar el trabajo desde ya”.

Planteó que el softbol es un deporte que, para desarrollarse un jugador hay que desarrollarlo con mucho tiempo de antelación, desarrollar la capacidad que tenga y poder lograr un nivel competitivo como el mostrado en los últimos dos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

En presencia de numerosos dirigentes del movimiento federativo y del softbol en particular, el ingeniero Bautista aseguró que todas las federaciones y el Comité Olímpico están trabajando por el desarrollo y fortalecimiento y para mantener los niveles alcanzados en los últimos juegos regionales y también en los Panamericanos.

Agradece al Miderec

Agradeció el respaldo que viene ofreciendo al softbol el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec) con Kelvin Cruz al frente, institución que estuvo representada por el viceministro Franklin de la Mota,

“Aquí estamos con esta academia dando los primeros pasos para demostrar que vamos a estar preparados para el 2030 y tratar de mantener los logros alcanzados en los dos recientes JCC.

Apuntó que se comienza con los lanzadores y receptores, las dos posiciones más difíciles de una selección de softbol. Acotó que estos serán parte de una Liga de Desarrollo que con seis equipos implementará la Fedosa a partir del 15 de noviembre próximo, con la cual visitará diferentes ciudades, comenzando por Moca.

Con esta Liga de Desarrollo de Softbol Molinete la Federación procura que todo atleta de cualquier punto del país interesado en jugar esta modalidad se integre a cualquiera de los conjuntos.

El viceministro Franklin de la Mota ponderó la iniciativa de la Fedosa, con la cual los técnicos ya tienen cuatro semanas trabajando miércoles, jueves y viernes de 9:00 a 12:30 del día, bajo las riendas del director técnico de la Federación, Pedro Luis Franco y su cuerpo de coaches.

“Nos sentimos muy contentos con esta iniciativa de la Federación Dominicana de Softbol”, indicó el funcionario del Miderec, quien estuvo acompañado del también viceministro Kennedy Vargas, quien, a su vez, es miembro del Comité Ejecutivo de la Fedosa.

Dijo observar que con esta academia “se acabó el ven tú” en el softbol de República Dominicana, porque hay una base con jóvenes lanzadores y receptores motivados que se están preparando para el 2030 gracias a la iniciativa de la Federación. De la Mota hizo el lanzamiento de honor.

Forman parte del cuerpo técnico de la entidad, German Taveras, manager bicampeón de los recientes JCC; Joselito Ramos, inmortal del Pabellón de la Fama y elegido Softbolista del Siglo XX en RD; Francisco García; Sergio La Hoz, hijo; y los entrenadores de receptores Fernando Gómez (medallista de oro) y Carlos “Mondesí” Pérez.

El ingeniero Bautista recibió el apoyo de personalidades del deporte como el ingeniero y consumado softbolista Rafael Villalona; los presidentes de las federaciones de Balonmano, Miguel Rivera; de Taekwondo, Miguel Camacho; de Arte y Cultura, Pedro Julio Quezada; de Triatlón, Franklin de la Cruz; de Pentatlón Moderno, Kenny Núñez; y Gilberto Soriano, de la Federación de Esgrima.

Entre los hombres del softbol se cuentan José Arias, secretario y Nelson Wells, tesorero de la Federación, respectivamente; Franklin Sori, expresidente de la Asociación del Distrito Nacional; Robinson Díaz, titular de la Asociación de la Provincia Santo Domingo (Asoprosado); Leonardo Díaz, emblemático dirigente de esa asociación; y el inmortal del Pabellón de la Fama, Modesto Figuereo, miembro del cuerpo técnico de la Fedosa.

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