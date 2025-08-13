Isquemia política: cuando la ideología deja de circular

En medicina, la isquemia se define como la interrupción del flujo sanguíneo hacia un órgano o tejido, privándolo de oxígeno y nutrientes esenciales. El resultado, si no se trata, es la necrosis: la muerte celular. En política, ocurre algo similar cuando se interrumpe el flujo de ideas, principios y convicciones. Lo que debería ser un sistema vivo y dinámico se convierte en un cuerpo inerte, corroído por el oportunismo y la descomposición ética.

En este país, la isquemia política parece haberse convertido en una patología crónica. Los síntomas son evidentes: partidos que abandonan sus principios fundacionales por conveniencia electoral, líderes que migran entre ideologías opuestas sin ofrecer una mínima reflexión pública, y estructuras partidarias que funcionan más como redes clientelistas que como espacios de deliberación democrática.

Ideología: el oxígeno de la política

La ideología no es un lujo intelectual ni una camisa de fuerza. Es el sistema circulatorio de la acción política: permite que las decisiones tengan coherencia, que los proyectos tengan dirección y que los ciudadanos puedan exigir rendición de cuentas. Cuando los actores políticos carecen de una base filosófica sólida, se vuelven vulnerables a la improvisación, al cortoplacismo y a la manipulación.

Los partidos deberían ser arterias que distribuyen principios éticos e ideológicos a lo largo del cuerpo político. Pero cuando estas arterias se obstruyen por intereses personales, corrupción o cinismo, sobreviene la isquemia. Y con ella, la necrosis institucional: leyes que se redactan sin espíritu, políticas públicas que se implementan sin propósito, y discursos que se pronuncian sin convicción.

De movimientos vivos a maquinarias vacías

Muchos partidos nacen como movimientos sociales vibrantes, con vocación transformadora. Pero con el tiempo, se convierten en maquinarias electorales que solo buscan reproducirse en el poder. La ideología se convierte en un adorno retórico, útil para la campaña, pero prescindible en la gestión. Esta mutación no es casual: responde a una cultura política que premia la lealtad ciega, la eficiencia electoral y la capacidad de negociar, más que la coherencia, la ética o la visión de país.

Vemos cómo nuevos partidos emergen con promesas de renovación, pero rápidamente adoptan las mismas prácticas que criticaban. El chaqueterismo de políticos entre partidos sin mediar reflexión ni justificación ideológica, se ha normalizado, como si la política fuera un mercado de pulgas y no un espacio de convicciones ideológicas.

Se requiere voluntad, reflexión y cirugía profunda, para recuperar el valor de la ideología como brújula, no como dogma; esto significa, exigirles a los partidos que rindan cuentas no solo de sus actos, sino de sus ideas. La política no puede seguir siendo un cuerpo sin sangre, sin oxígeno, sin alma. Cuando la ideología deja de circular, lo que muere no es solo el tejido partidario: lo que muere es la esperanza de construir una democracia con sentido.

La corrupción como madre del clientelismo político, produjo una isquemia tanto en los políticos como en los funcionarios del estado.

Lic. Luis Ma. Ruiz Pou

Luisruiz47@gmail.com

13/08/2025