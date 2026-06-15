INTRANT y organismos de seguridad intervienen 15 paradas de motoconcho; eliminan tres, retienen 64 motocicletas y realizan 247 pruebas de alcoholemia

Santo Domingo. – Como parte de los esfuerzos para fortalecer la seguridad vial, reducir la informalidad y avanzar en la regularización del mototransporte, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), en coordinación con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), la Policía Nacional y la Dirección General de Migración, ejecutó los días 11 y 12 de junio operativos conjuntos de fiscalización, depuración y control en distintos puntos del Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste.

AUGUSTO DUARTE CAMILO AL INSTITUTO DUARTIANO pic.twitter.com/5wtWNpLjzz — Sol Del Este RD (@SolDelEste46172) June 15, 2026

Como resultado de estas acciones fueron intervenidas 15 paradas de motoconcho, de las cuales tres fueron eliminadas por incumplir las condiciones mínimas para su operación. Además, se registraron 518 personas y motocicletas, se realizaron 247 pruebas de alcoholemia, se levantaron 97 fiscalizaciones y fueron retenidas 64 motocicletas y dos vehículos.

Durante los operativos también fueron detenidas 24 personas, identificados 20 extranjeros con estatus migratorio irregular y ocupada un arma blanca, como parte de las acciones orientadas a fortalecer el cumplimiento de las normas de tránsito, la seguridad ciudadana y el ordenamiento del transporte.

Las intervenciones se desarrollaron en corredores estratégicos de alta movilidad y zonas de conexión con el transporte público, incluyendo las avenidas John F. Kennedy, Núñez de Cáceres y Máximo Gómez, en el Distrito Nacional, así como el entorno del kilómetro 9 de la Autopista Duarte y la avenida Isabel Aguiar, en Santo Domingo Oeste.

El jueves 11 de junio fueron intervenidas ocho paradas de motoconcho en el Distrito Nacional, eliminándose una de ellas. Durante esa jornada se registraron 332 personas y motocicletas, se realizaron 213 pruebas de alcoholemia, se levantaron 52 fiscalizaciones y fueron retenidas 41 motocicletas. Asimismo, resultaron detenidas 15 personas y se identificaron 14 extranjeros con estatus migratorio irregular.

Mientras que el viernes 12 de junio, en Santo Domingo Oeste, fueron intervenidas siete paradas, de las cuales dos fueron eliminadas. En esta jornada se registraron 186 personas y motocicletas, se realizaron 34 pruebas de alcoholemia, se levantaron 45 fiscalizaciones y fueron retenidas 23 motocicletas y dos vehículos. Además, nueve personas fueron detenidas, se identificaron seis extranjeros con estatus migratorio irregular y fue ocupada un arma blanca.

El INTRANT destacó que estos operativos forman parte de una estrategia permanente para verificar las condiciones mínimas de operación de conductores y motocicletas dedicadas al transporte de pasajeros, incluyendo la validación de licencias de conducir, documentación de los vehículos, uso de casco protector, seguros vigentes y pruebas de alcoholemia.

La institución reiteró que continuará desarrollando estas acciones de manera coordinada con los organismos competentes, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial, depurar operadores no habilitados, actualizar los registros de paradas y avanzar hacia un sistema de mototransporte más seguro, organizado y sujeto al control del Estado.

Visited 5 times, 5 visit(s) today