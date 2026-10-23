Alcaldía del DN y EMT transforman entorno de la Estación Horacio Vásquez con el nuevo parque Padre Castellanos

Santo Domingo, DN – La Alcaldía del Distrito Nacional y la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) inauguraron el parque Padre Castellanos, un espacio de esparcimiento que acondicionada la superficie de la Estación Horacio Vásquez del Metro de Santo Domingo.

Ubicado en la intersección de la avenida Padre Castellanos con calle Josefa Brea, el espacio abarca 2,878 metros cuadrados de extensión, en los que se los visitantes podrán disfrutar de un área infantil, un pergolado y mobiliario urbano que consta de 29 bancos y 26 postes con sus respectivas luminarias.

Carolina Mejía valoró el trabajo mancomunado de la alcaldía con la Empresa Metropolitana de Transporte para beneficiar a residentes de ensanche Luperón y a la gran cantidad de pasajeros que cada día utiliza la referida estación de la Línea 2 del Metro.

La ejecutiva municipal recordó que gracias a las alianzas que el cabildo ha llevado a cabo con el Gobierno central, instituciones gubernamentales y el sector privado, los ciudadanos se benefician de 232 parques y plazas entregados durante su gestión.

“Esto tendrá sentido si a partir de este momento ustedes cuidan de este lugar como merece cuidarse. Este para mí es uno de los espacios más especiales porque es el que más lucha social ha involucrado por parte de las comunidades, y lo que más me gusta es decirle: mi gente querida, misión cumplida”, destacó.

El director general de la EMT, ingeniero Hernani Salazar, saludó la presencia del vicepresidente ejecutivo de la institución, Jhael Isa Tavárez.

Asimismo, Salazar manifestó la satisfacción que se siente en la EMT por haber contribuido a la transformación del espacio, entregándolo convertido en un lugar de encuentro, recreación y bienestar para las familias.

“Celebramos este esfuerzo conjunto y reafirmamos nuestro compromiso de seguir apoyando iniciativas que promuevan una ciudad más humana, conectada y sostenible”, resaltó Salazar.

Transformación que beneficia a los ciudadanos

La intervención está orientada a mejorar la funcionalidad, accesibilidad e integración paisajística del entorno, incluyendo senderos y ciclorruta enfocados en la movilidad, mientras que los bolardos y verja perimetral garantizan la protección de los transeúntes y de los visitantes.

Asimismo, se plantaron 30 árboles de especies nativas en el parque y sus alrededores, así como la poda de 20 árboles existentes y se colocaron jardineras. La distribución de las especies y elementos incorporados se realizó considerando criterios de seguridad, funcionalidad y compatibilidad con la infraestructura existente.

Además, se pintaron murales que fortalecen la identidad del parque y su entorno, así como señalización vial y la pintura de la fachada de varios locales.

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