InterEnergy anuncia fondo de US$50 millones para enfrentar el sargazo en el Caribe

En el marco de sus 20 años de compromiso con la Clinton Global Initiative, la empresa

refuerza su liderazgo sostenible con la conversión a gas natural de dos plantas en

Jamaica y nuevas inversiones ambientales en la región.

Nueva York. — Durante la vigésima edición de la Clinton

Global Initiative (CGI), celebrada en Nueva York, InterEnergy Group anunció un nuevo

compromiso de acción: la conversión a gas natural de dos plantas de generación en

Jamaica. Este proyecto permitirá reducir hasta en un 40% las emisiones de CO₂ y

proveerá energía más limpia y asequible a más de 250,000 hogares de la isla.

La ocasión también coincidió con el 20º aniversario de CGI, donde Rolando González-

Bunster, presidente y CEO de InterEnergy, participó en la conversación “Leaders Stages:

New Approaches to Climate Finance”, dedicada a explorar nuevas formas de movilizar

financiamiento climático. Durante su intervención, González-Bunster destacó: “Desde el

primer día entendí que CGI no se trataba solo de ideas, sino de compromisos reales.

Para InterEnergy, cada proyecto es una acción concreta a favor del clima, las

comunidades y el futuro de la región.”

En estas dos décadas, InterEnergy ha invertido más de US$2,000 millones en iniciativas

de energía limpia y sostenible que han marcado hitos en la transición energética

regional. Desde su participación en la primera edición de CGI, la empresa ha apostado

por transformar las ideas en acciones concretas, confiando en el poder del sector

privado para generar un impacto real en las comunidades. Entre sus principales logros

se destacan la construcción de los primeros parques eólicos a gran escala en República

Dominicana —Quilvio Cabrera y Los Cocos I— y el desarrollo del parque Laudato Si’ en

Panamá, el más grande de Centroamérica y el Caribe. Estos 20 años también han estado

marcados por proyectos transformadores como la conversión a gas natural de Energas

en República Dominicana y la construcción de Generadora Gatún en Panamá, la planta

de gas natural más grande de la región.

A través de CEPM, la compañía avanza hacia la carbono neutralidad con la puesta en

marcha de más de 270 MW de energía solar y más de 150 MWh en sistemas de

almacenamiento en apenas tres años, además de proyectos innovadores como la

electrificación 100% renovable de Isla Saona en 2023.

Asimismo, como parte de su compromiso con el desarrollo sostenible del turismo,

González-Bunster anunció la creación de un fondo de 50 millones de dólares destinado a

unir esfuerzos públicos y privados en la lucha contra el sargazo en el Caribe,

comenzando por la República Dominicana.

Con estos dos nuevos compromisos, InterEnergy celebra 20 años de acción junto a CGI,

impulsando la seguridad energética, la descarbonización y el desarrollo sostenible en

América Latina y el Caribe.

SOBRE INTERENERGY

InterEnergy Group cuenta con más de 30 años de experiencia en la provisión de energía

confiable, costo-eficiente y limpia en países como República Dominicana, Panamá,

Jamaica, Chile y Uruguay, con una capacidad operativa y en construcción de 2.5 GW. En

2025, amplía su presencia en la región con 61.2 MW de nuevos activos renovables en

Guatemala, Islas Vírgenes de EE. UU. e Islas Caimán.

En República Dominicana, desempeña un rol clave en el sector turístico, suministrando

energía a más del 65% de la oferta hotelera del país. También ha liderado la

transformación energética de Panamá con el parque eólico Laudato Si’ (215 MW) y la

central de ciclo combinado Generadora Gatún (670 MW), los más grandes de la región.

InterEnergy además impulsa la movilidad eléctrica a través de Evergo, la red de

soluciones de carga para vehículos eléctricos más amplia y sofisticada de América

Latina y el Caribe.