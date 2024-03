Influyentes pastores evangélicos NYC endosan a Yomare Polanco como candidato diputado ultramar

NUEVA YORK.- Los influyentes pastores Salvador y Kenia Sabino del “Centro Cristiano Visión Celestial”, con más de 10 templos y miles de feligreses en esta ciudad, endosaron este martes al doctor Yomare Polanco como candidato a diputado del PRD por la Circunscripción 1-USA.

Durante un concurrido encuentro en el local principal de la Iglesia, ubicada en el 2868 de la avenida Jerome casi esquina con la calle 198, en El Bronx, el pastor Sabino proclamó: “Vamos a presentar un hombre de Dios, él es un hombre de Dios, que ama a Dios, y es el doctor Yomare Polanco”.

Acto seguido, el doctor Polanco, ante decenas de pastores y feligreses de otras Iglesias perteneciente al “Centro”, manifestó: “qué bello es estar bajo la sombra del Omnipotente, el que todo lo puede, lo ve, Rey de Reyes, el que pone y quita los gobernantes, al que le debemos todo, el que dio su hijo y lo sacrificó por nosotros”.

“No hay uno más poderoso que él, no lo hay”, y a seguida los presentes interpretaron el cántico “No hay Dios más grande como tú, no lo hay, no lo hay”.

Luego, el candidato expresó “quiero decirles que una vez se conoce al Señor, no se necesita más nada, todo fluye, llega y en los momentos más difíciles el Señor está ahí, él sabe lo que necesitamos, lo que nos conviene, y quienes no le conocen andan de bruto y tontos pidiendo lo que no le conviene”.

“No entienden que la felicidad está en lo que tenemos, no en lo que está en la vitrina que es fantasía, y lo único verdadero es el Señor”, dijo Polanco.

Precisó, “he venido aquí a recibir bendiciones, porque sin las bendiciones del de “arriba” no se mueve nada, y si se mueve no sirve”.

“Estoy corriendo para diputado de Ultramar, que es quien representa a los dominicanos del exterior en el Congreso de RD, para que tengan mejor vida y sus necesidades tengan dolientes, que puedan interceder por ellos, pero sin Dios eso no se puede”, subrayó.

“Por eso vengo a la casa de Dios a pedir la bendición para que los caminos se abran como se abrió el mar rojo para dejar pasar el pueblo de Moisés, asimismo, se abran a la victoria, y lo único que pido es que voten 4, el próximo 19 de mayo, que la boleta tendrá mi foto con los bigotes”, dijo Polanco.

Asimismo, otros influyentes pastores como el reverendo Rubén Díaz, presidente de la Organización de Ministros Hispanos de NY, apoyará a Polanco este jueves durante un desayuno cristiano en El Bronx.

El 31 de marzo harán lo mismos el reverendo Luis Paniagua, de la Alianza Internacional de Capellanes en Brooklyn; el 7 de abril el reverendo Oscar Guerrero en la Iglesia de Elizabeth, Nueva Jersey, y el 14 del mismo mes, el reverendo Alejandro Benjamín en Paterson-NJ.

Cada uno tiene bajo su jurisdicción decenas de Iglesias en sus respectivas ciudades.