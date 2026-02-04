IN MEMORIAM por Deidamia Paulino

Zunilda Mercedes Fondeur

Me uno a la celebración de nacimiento y fructífera vida, por el tiempo que le tocó vivir en este plano, a nuestra maravillosa amiga y colega Deidamia Paulino, (fallecida hace dos años), mujer emprendedora y resiliente a la que tanto le deben las profesionales de la belleza, entre ellas mi hija Sandra Taveras de Espinal.

La academia Bellissima fundada por la visionaria Deidamia; fue una escuela que contribuyó al crecimiento de la industria de la belleza y la profesionalización con las últimas técnicas internacionales.

De la calle El Sol con avenida San Luis en Santiago, fueron muchos los que lograron cumplir sueños, hombres y mujeres que aprendieron y emprendieron con sus propios negocios hasta en los barrios más humildes y desde la sala de su casa se superaron, estableciéndose en lugares comerciales y prosperaron.

Creo que la ciudad santiaguera primada de América debería asignar una calle o plaza con el nombre de esta digna mujer, profesional en varias áreas, QUIEN SUPERó VARIAS VECES EL CÁNCER.

Ejemplar madre, esposa, amiga, quien becó a la mayoría de sus estudiantes muchas veces con la totalidad del costo y otras con una parte por su gran generosidad.

Resaltemos para que sea emulada a quien hoy recuerda su maravilloso hijo Alcedo Mirabal. Una oración con una sonrisa para la bondadosa y fuerte y Deidamia, quien empoderó el sector de la belleza como maestra y empresaria, así como la comunicación con sus producciones televisivas.

Siempre estarás en mi corazón y el de muchas otras personas, inolvidable compañera, a quien le serví como maestra de ceremonias y encargada de prensa desde la inauguración de la Academia Bellissima a finales de los 70s., desfiles de modelos y presentaciones artísticas.#zmf#periodista #deidamia #bellissima #academia#santiago #ALCEDO#InMemoriam

Esto fue lo que escribió su apegado maravilloso hijo Alcedo Mirabal; «cumpleaños mami, hoy 28 de enero celebramos tu vida la cual fue un ejemplo para todos por tu amor y enseñanzas, como quisiera abrazarte y besarte, vives en nuestros corazones en cada momento de nuestras vidas, te amo para siempre».

