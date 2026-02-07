IED alcanzó US$ 5, 032 millones en 2025

Santo Domingo. República Dominicana. El Banco Central de la República Dominicana (BCRD)

informa que, según cifras preliminares, la inversión extranjera directa (IED) alcanzó los US$5,032.3

millones al cierre de 2025, aumentando US$509.1 millones (11.3 %) en comparación con el año

2024.

Estos flujos evidencian la resiliencia de la República Dominicana en la captación de IED,

incluso en un entorno internacional marcado por la incertidumbre.

Esta capacidad refleja la solidez

de los fundamentos del país, que combina una paz social sostenida, estabilidad económica y

política, y seguridad jurídica, unido a un entorno de negocios atractivo sustentado en programas de

incentivos fiscales, infraestructuras modernas y un sistema de telecomunicaciones de alto nivel,

además de un firme apoyo gubernamental a la inversión extranjera.

La distribución sectorial muestra que la mitad de los ingresos de IED se dirigieron a los sectores de

turismo (26.3 %) y energía (23.8 %).

Asimismo, se destaca la evolución que ha tenido el sector

energético, el cual amplió su participación dentro de la IED desde 9.2 % en 2019 a un 23.8 % al

cierre del 2025, principalmente por los incentivos del Estado dominicano dirigidos hacia las

energías renovables. Otro sector relevante para la IED ha sido el inmobiliario, cuyo crecimiento

está estrechamente relacionado con el impulso del turismo en el país.

La institución señala que, además del aumento de los flujos de IED (11.3 %) y de remesas (10.3

%), las demás variables del sector externo también presentaron un desempeño favorable durante

el año 2025. En ese sentido, las exportaciones totales alcanzaron US$15,930.6 millones,

incrementando un 14.4 % con respecto a 2024.

Dentro de estas se destaca las exportaciones de

oro, la cuales alcanzaron los US$2,413.2 millones, unos US$913.3 millones adicionales (60.9 %)

con relación a 2024, impulsadas por mejoras en la producción y por los niveles históricos de

precios que registra el mineral en los mercados internacionales.

Por otro lado, las exportaciones de

zonas francas lograron la cifra de US$8,548.6 millones, aumentando un 0.6 % de manera

interanual.

Asimismo, el BCRD resalta que los ingresos por turismo para el cierre del 2025 sumaron

US$11,318.5 millones, unos US$346.1 millones (3.2 %) por encima de los ingresos de 2024. Este

resultado se debió principalmente al aumento en las llegadas de visitantes durante el año 2025,

que alcanzaron los 11.6 millones.

Cabe destacar que, según estas cifras preliminares, los ingresos de divisas generados por

concepto de IED, remesas, turismo, exportaciones de bienes y de otros servicios superaron los

US$47,300 millones en 2025, lo que implica un aumento de unos US$3,400 millones respecto al

2024, lo que contribuye con la estabilidad relativa del tipo de cambio.

El Banco Central reafirma su compromiso con la vigilancia sobre el entorno económico actual para

continuar tomando las medidas necesarias para contrarrestar el impacto en la economía

dominicana del desafiante panorama internacional, a fin de garantizar la estabilidad de precios y

del mercado cambiario.

