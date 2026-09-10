ADOVOHS reconoce el servicio de los voluntarios de salud en nuestros hospitales, instituciones y fundaciones

Santo Domingo, D.N Septiembre del 2026. Los ejecutivos de ADOVOHS, (La Asociación Dominicana de Voluntariados Hospitalarios y de Salud) seleccionaron el Salón Churchill, del Hotel Intercontinental Real, para reconocer en un cóctel a damas que han dedicado su vida a la entrega y el compromiso a los pacientes en el área de la salud.

El cóctel para honrar a las damas voluntarias contó con la presencia de la Sra. Raquel Arbaje de Abinader, Primera Dama de la República Dominicana, la Sra. Nancy Handal y los miembros del Comité Gestor de Voluntariados de la República Dominicana, presidido por el Sr. José Miguel Bonetti Dubrei, quien entregó junto a las señoras. Nelly Carias y Angélica Benítez de Ginebra, un botón que reconoce la labor de los voluntarios de salud por primera vez en nuestro país.

Las Damas honradas fueron: Gloria Mejía de Selman, Ingrid Paiewonsky de Feris, Mónika Despradel, María de Jesús Pérez Bernal, Laura Díaz, Julia Guerra de Oller, Mary Morros de Batlle , Reyna Thilman, Roxana Dargan Azar, María Teresa González de Pérez y Sofía Rojas Goico.

A esta actividad asistieron familiares, amigos y colaboradores de las instituciones representadas por cada una de las Damas reconocidas, como el INCART, Nido para Ángeles, Fundación Dr. Juan Ml. Taveras, Voluntariado Hospital de las FF.AA., Instituto Oncológico Heriberto Pieter, Instituto Ayuda al Sordo Sta. Rosa, Liga contra el Cáncer, Patronato Pro-Maternidad Nta. Sra. De la Altagracia y Pastoral de la Salud.

Durante la actividad, los Miembros del Comité de ADOVOHS sorprendieron a la Sra. Angélica Benítez de Ginebra, reconociendo su labor de 17 años frente a esta asociación.

En sus palabras de agradecimiento por la asistencia al coctel, la Sra. Angélica de Ginebra, Presidenta de ADOVOHS, resalto “que honrar es reconocer y agradecer la vida de quienes con su servicio dejan una huella imborrable de solidaridad y compromiso hacia quienes más lo necesitan” y “dedican su tiempo, esfuerzo y sensibilidad, transformando el voluntariado en una forma de vida.” También, dio a conocer que este actividad apoya la “Campaña de Sabanas 2026” de ADOVOHS, labor que continúa desde sus inicios hace 53 años, aportando recursos, insumos y equipos médicos a los hospitales, hogares de ancianos y albergues de nuestro país.

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