Mueren 1,6 millones de fumadores pasivos en el mundo

Londres, 8 sep (Prensa Latina) La exposición al humo del tabaco provocó la muerte de 1,66 millones de personas no fumadoras en 2023, aunque se registra un descenso del 22,2 por ciento en el número de fumadores pasivos, reveló hoy una revista científica.

De acuerdo con la publicación The Lancet Public Health, 868 mil mujeres fallecieron por esta causa hace tres años, mientras 791 mil hombres perdieron la vida.

El artículo expone que al comienzo de la década de los 90 había un 43,6 por ciento de fumadores pasivos, en 2023 este número porcentual cayó hasta el 33,9, pero este progreso no contribuye lo suficiente para reducir el número absoluto de los individuos expuestos.

Los investigadores expresaron su preocupación por la pérdida de salud a nivel mundial en este apartado, particularmente a través de enfermedades cardiovasculares y respiratorias pediátricas.

De acuerdo con la literatura médica, el pasivo es aquella persona que aspira el humo, el cual es de la corriente secundaria, que contiene hasta tres veces más nicotina y alquitrán, por encima de lo que le entra al fumador y unas cinco veces más de monóxido de carbono.

Un fumador pasivo expuesto al humo de tabaco durante una hora, inhala una cantidad equivalente a dos o tres cigarrillos.

Con el tiempo presentará irritación nasal, de los ojos y de las vías respiratorias con tos y flemas.

Un fumador pasivo tiene un 20 a 30 por ciento más de riesgo de padecer una enfermedad coronaria y cáncer de pulmón.

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