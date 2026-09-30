Héctor Neris y Jesús Báez también se unen al Escogido

BOCA CHICA.- El relevista Héctor Neris y el prospecto campocorto Jesús Báez se unieron este miércoles a la preparación de los bicampeones nacionales, Leones del Escogido, que se desarrolla cada día en la academia de los Yankees de Nueva York.

Neris, de 37 años, cuenta con 12 años de experiencia en las Grandes Ligas y fue crucial para que el Escogido conquistara su corona nacional número 18 en el torneo pasado. Apenas recibió 1 carrera en 12.0 entradas de labor, que incluyeron 10 ponches, trabajando mayormente en situaciones de presión.

Báez, de 21 años, es el prospecto número 15 de los Cardenales de San Luis, según MLB Pipeline, y viene de un verano en el que combinó 39 jonrones, 109 remolcadas, 21 dobles, .283 de promedio y .915 de OPS, en 113 juegos entre Clase A Avanzada y AA.

Además de Neris y Báez, el equipo rojo vio entrenar por primera vez al lanzador Leonardo Taveras, adquirido recientemente desde los Toros del Este. Otro que se presentó fue el receptor Raudy Read, en calidad de invitado.

Los Leones continúan preparándose en el complejo de los Yankees ubicado en Boca Chica, con miras a la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, que comenzará el 16 de octubre.

Visited 3 times, 3 visit(s) today