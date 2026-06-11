Guerra fría FP-PLD: Una Trampa de Tucídides a la dominicana

POR RAFAEL MÉNDEZ

. “No se hagan en la primera vuelta, heridas que no sean capaces de cicatrizar en la

segunda vuelta, o la segunda vuelta se vuelve una tragedia”. Cita el expresidente de

Colombia Ernesto Samper, un consejo que le hizo el ex –presidente Rodrigo Borja, de

Ecuador.

. La población, lo que espera es respuestas ante problemas concretos, y difícilmente

se sentirá convocada por una oposición que consuma sus energías en disputas

intestinas mientras el país demanda soluciones.

La relación entre el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo

parece haber entrado en una fase de guerra fría política, unas veces abierta y

otras veces solapada, en la que dos organizaciones nacidas de una misma

matriz histórica se observan, se miden, se disputan espacios y se lanzan

mensajes cruzados, mientras el país avanza hacia un proceso electoral que

exigirá más inteligencia estratégica que resentimiento acumulado.

La expresión guerra fría no supone aquí una confrontación total, sino un estado

de tensión permanente, donde las partes evitan declararse una guerra

definitiva, pero actúan como si cada movimiento del otro representara una

amenaza existencial. En ese terreno se mezclan heridas no cerradas,

memorias de poder, liderazgos enfrentados, bases electorales compartidas y

una lucha simbólica por decidir quién representa con mayor legitimidad la

continuidad, la renovación o la superación del universo, que algunos definen

como el morado y el verde.

La Trampa de Tucídides, formulada a partir de la rivalidad entre Atenas y

Esparta en la antigua Grecia, describe el riesgo que surge cuando una fuerza

emergente altera el equilibrio existente y provoca temor, reacción o resistencia

en la fuerza establecida. Trasladada a la política dominicana, no se trata de

identificar mecánicamente quién hace de Atenas ni quién actúa como Esparta,

porque esa lectura colocaría al autor en una posición de parte, sino de observar

cómo el crecimiento, la recomposición o la supervivencia de una fuerza puede

activar reflejos defensivos en la otra.

Una misma matriz, dos proyectos en disputa

La Fuerza del Pueblo no nació como una organización ajena al PLD, sino como

resultado de una división profunda de ese partido, encabezada por quien fue

presidente de la República, líder histórico del peledeísmo y figura central de su

etapa de mayor acumulación de poder. Esa circunstancia hace que la

competencia entre ambas organizaciones no sea una rivalidad cualquiera,

porque en ella pesan el pasado compartido, las lealtades rotas, las migraciones

de dirigentes, la disputa por la memoria de gobierno y la búsqueda de

hegemonía dentro de la franja la opositora que capitalizan.

El problema no está en que compitan, porque la competencia forma parte

natural de la democracia, sino en el peligro que esa competencia se transforme

en una guerra de desgaste permanente. Cuando cada adhesión, cada

encuesta, cada declaración y cada movimiento territorial se interpreta como

una provocación o una amenaza, la política deja de ser cálculo estratégico y se

convierte en ajuste de cuentas, con lo que el adversario principal podría

terminar beneficiándose de una oposición entretenida en administrar sus

propias heridas.

En esa lógica aparece la versión dominicana de la Trampa de Tucídides: no

necesariamente como una guerra inevitable, sino como una tendencia

peligrosa a convertir la rivalidad en destino. FP y PLD compiten por un

electorado con raíces comunes, por una narrativa de futuro y por el lugar de

principal fuerza opositora, pero si esa disputa se maneja bajo la lógica de suma

cero, donde todo lo que gana uno debe ser asumido como pérdida absoluta del

otro, ambos podrían terminar debilitando el campo opositor.

Entre suma cero y suma necesaria

La política no siempre se decide por la intensidad del golpe que se lanza, sino

por la claridad con que se identifica el momento. En una coyuntura marcada

por deterioro de servicios públicos, inseguridad, crisis educativa,

endeudamiento creciente, promesas incumplidas y desgaste del gobierno, la

oposición (FP-PLD) tendría que preguntarse si su tarea principal es derrotarse

entre sí o construir una alternativa capaz de interpretar el malestar social que

se acumula en amplios sectores de la población.

Ahí cobra sentido el concepto de coopetencia, tomado del mundo empresarial,

pero útil para explicar una dinámica política donde dos actores pueden

competir sin destruir todos los puentes que mañana podrían necesitar. La

coopetencia no exige borrar diferencias, decretar una unidad artificial ni

renunciar a identidades propias, sino reconocer que en ciertas coyunturas la

colaboración mínima puede ser más rentable que la hostilidad permanente,

sobre todo cuando el adversario común administra el poder, los recursos

públicos y la narrativa institucional.

La guerra fría entre FP y PLD podría convertirse en una trampa si ambas

organizaciones olvidan que el electorado no necesariamente premia a quien

más golpea al potencial aliado, sino a quien demuestra mayor madurez, sentido

de oportunidad y capacidad para ofrecer horizonte. La población, lo que espera

es respuestas ante problemas concretos, y difícilmente se sentirá convocada

por una oposición que consuma sus energías en disputas intestinas mientras el

país demanda soluciones.

En definitiva, la Trampa de Tucídides a la dominicana no tendría que

desembocar en una guerra política sin retorno, porque todavía puede ser leída

como advertencia. FP y PLD pueden competir, diferenciarse y defender sus

espacios, pero si convierten al otro en blanco permanente, podrían regalarle al

oficialismo una ventaja que no siempre obtiene por méritos propios. La gran

prueba será saber si ambas fuerzas logran salir de la lógica de suma cero para

entrar, aunque sea por cálculo estratégico, en una suma necesaria.

“No se hagan en la primera vuelta, heridas que no sean capaces de cicatrizar

en la segunda vuelta, o la segunda vuelta se vuelve una tragedia”. Cita el

expresidente de Colombia Ernesto Samper, un consejo que le hizo el ex

–presidente Rodrigo Borja, de Ecuador

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