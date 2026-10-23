Grupo Popular anuncia cambios en su Consejo de Administración

Santo Domingo, D.N. – Grupo Popular anunció cambios en su Consejo de Administración que impulsan una transición natural del liderazgo, orientada a asegurar la continuidad de la visión estratégica de la organización, mantener la senda de crecimiento sostenible y su capacidad para continuar aportando al desarrollo de la República Dominicana.

Estos cambios, que fueron aprobados por los accionistas de Grupo Popular en la Asamblea General Extraordinaria-Ordinaria, celebrada en la Torre Popular el 23 de octubre de 2026, articulan legado y renovación para respaldar la próxima etapa de desarrollo de la organización empresarial. Los trabajos de la asamblea fueron dirigidos por el señor Felipe Vicini Lluberes, vicepresidente del Consejo de Administración.

En ese contexto, el señor Manuel A. Grullón fue designado presidente Ad Vitam de la sociedad Grupo Popular, S.A., en reconocimiento a su trayectoria, liderazgo y valiosos aportes al fortalecimiento y desarrollo de la institución, lo que permite dar continuidad a sus contribuciones mediante su permanencia como miembro en los Consejos de Administración de Grupo Popular y Banco Popular Dominicano.

Desde su nueva posición seguirá aportando su experiencia, conocimiento del negocio y orientación estratégica, al tiempo que podrá enfocarse en las actividades de índole filantrópica que el Grupo Popular y sus empresas subsidiarias llevan a cabo en las áreas de la educación, la salud y el medioambiente, entre otras.

Por otra parte, se aprobó el nombramiento del señor Manuel Grullón Hernández como presidente del Consejo de Administración de Grupo Popular, del que ya formaba parte como consejero. El señor Grullón Hernández asume las responsabilidades inherentes al cargo, al tiempo que mantendrá su rol actual como vicepresidente del Consejo de Administración de Banco Popular Dominicano y sus funciones en los diversos consejos, juntas directivas y comités en los que participa.

El señor Grullón Hernández cuenta, además, con más de dos décadas de experiencia como empresario del sector fintech y promotor de la innovación y la inclusión financieras, con una amplia experiencia en el desarrollo de empresas emergentes y proyectos de innovación en pagos móviles y tecnología financiera.

Su trayectoria, conocimiento y experiencia en los órganos de gobierno de la organización respaldan su liderazgo para conducir la próxima etapa institucional del Grupo Popular.

Los cambios en el Consejo de Administración de Grupo Popular, ratificados por la asamblea de accionistas, acompañan la evolución de la organización, sustentan su visión de futuro y reconocen el legado institucional del señor Manuel A. Grullón, quien desde 1990 asumió la presidencia del Banco Popular Dominicano y, posteriormente, de su casa matriz.

La transición se realiza conforme a los mecanismos de gobierno corporativo de la organización, desde una posición de fortaleza financiera y estabilidad institucional.

Crecimiento de activos y patrimonio

Durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2019 y el 30 de junio de 2026, el Grupo Popular obtuvo excelentes resultados financieros, que han elevado sus principales indicadores de gestión y sustentado su liderazgo en el mercado. En ese periodo, sus activos consolidados aumentaron más de dos veces su tamaño, superando 1 billón de pesos, y su patrimonio consolidado se incrementó alrededor de tres veces, hasta los RD$223,899 millones. Asimismo, se estima que los resultados financieros para el cierre del año que transcurre alcanzarían cifras también tres veces superiores al año 2019.

Esos resultados históricos del Grupo Popular son fruto de una gestión caracterizada por la prudencia de la organización financiera que, al mismo tiempo, ha mantenido en su estrategia una firme apuesta por la innovación, la diversificación, la excelencia en los servicios y la integración de criterios de sostenibilidad.

La nueva estructura de gobierno de Grupo Popular apoyará la estrategia de creación de valor a largo plazo para sus accionistas, clientes, colaboradores, proveedores y comunidades, en beneficio de las presentes y futuras generaciones. Igualmente, Grupo Popular reafirma su compromiso con el desarrollo económico, social y medioambiental de la República Dominicana.

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