Nacionales

Grecia contará por primera vez con un Departamento de Pasaportes para dominicanos

PRIMICIAS DIGITAL14 de agosto de 2025
Atenas, Grecia. – 14 de agosto de 2025. El consulado general de la República Dominicana en Grecia anunció la apertura oficial de su nueva Unidad de Pasaportes, un proyecto sin precedentes que permitirá a los ciudadanos dominicanos residentes en territorio griego renovar y emitir pasaportes sin necesidad de desplazarse a otras misiones consulares.
La iniciativa, impulsada en el marco de las políticas del presidente Luis Abinader para fortalecer y acercar los servicios consulares a la diáspora, constituye un hecho histórico: es la primera vez que Grecia contará con un departamento de este tipo. En palabras del mandatario, pronunciadas durante su toma de posesión el 20 de agosto de 2020: “Donde quiera que haya un dominicano, ahí estará su gobierno.”
El cónsul general, Rómulo García Marmolejo, expresó su agradecimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) y a la Dirección General de Pasaportes (DGP) por el respaldo institucional que hizo posible la puesta en marcha del servicio:
“La instalación de esta unidad representa un paso trascendental hacia una gestión consular moderna, eficiente y adaptada a las necesidades de nuestra comunidad. Es una respuesta concreta a un reclamo histórico de los dominicanos en Grecia.”
La Unidad de Pasaportes iniciará operaciones el lunes 18 de agosto de 2025 en la sede consular de Atenas, con personal especializado y procesos diseñados para garantizar rapidez, seguridad y altos estándares de calidad.
El consulado general exhorta a los ciudadanos dominicanos en Grecia a contactar la misión consular para conocer los requisitos y procedimientos, reafirmando su compromiso con la protección, el bienestar y la atención oportuna a la comunidad dominicana en Grecia.
